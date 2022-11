Noël 2022 : les coffrets DVD et Blu-ray incontournables sous le sapin cette année

Il est encore temps de remplir sa liste. Pour Noël 2022, les éditeurs de coffrets Blu-ray et 4K ont prévu de nous gâter.

Il ne doit en rester qu'un

On ne le présente plus. le highlander immortel, Connor MacLeod (Christophe Lambert), revient dans une édition steelbook bien pensée pour les fêtes. L'image haute définition est au rendez-vous, dommage en revanche que seule la piste audio anglaise soit en 5.1, alors que la française se contente de la stéréo.

Highlander en coffret Steelbook 4K, de Russell Mulcahy, éd. Studiocanal, 24,99 €

Kung fu dans le gévaudan

Plus de vingt ans après sa sortie au cinéma, Le Pacte des loups, de Christophe Gans, fait son grand retour dans une version remastérisée de toute beauté. L'édition DVD avait déjà fait l'objet d'une édition magnifique dans les années 2000. C'est au tour de ce remaster d'être au centre des attentions, avec une pluie de bonus (le film en version longue, une conversation avec Christophe Gans, deux making of…), dont un très beau livre de 200 pages de storyboards.

Le Pacte des loups, de Christophe Gans, éd. Studiocanal, 49,99 €

L'horreur spatiale

Pour les 25 ans d'Event Horizon, un très beau coffret nous fait de l'œil. Quasiment sorti dans l'anonymat en 1997, le film de SF horrifique signé Paul W.S. Anderson (Mortal Kombat, Resident Evil…) a acquis un statut enviable et cette édition Blu-Ray et Ultra HD n'arrive pas les mains vides, avec des scènes supplémentaires, six photos argentiques du film, un plan du vaisseau, un patch et un pin's.

Event Horizon en édition limitée, de Paul W. S. Anderson, éd. Paramount, 49,99 €

Conflits intérieurs

Humphrey Bogart et Ingrid Bergman sont éblouissants dans ce film légendaire de 1942, qui débarque dans un coffret destiné aux cinéphiles les plus exigeants. Outre l'édition Blu-ray et 4K UHD, une avalanche de bonus est au programme, ainsi qu'un livre de 32 pages contenant les coupures de presse de l'époque, trois cartes de l’hôtel et des croquis originaux.

Casablanca en coffret ultra-collector, de Michael Curtiz, éd. Warner, 39,99 €

Un génie au quotidien

A 8 ans, Ennio Morricone rêvait de devenir médecin. C'est son père, trompettiste, qui a insisté pour faire de lui un musicien. Bien lui en a pris. Décédé en 2020, le compositeur italien laisse un héritage hors normes, avec près de 500 musiques de films, dont des thèmes entrés dans la légende. Dans ce documentaire à ne rater sous aucun prétexte, Ennio se raconte en détail, et ses admirateurs expliquent pourquoi le maestro a eu une telle influence. Magnifique.

Ennio, de Giuseppe Tornatore, éd. Le pacte, 24,99 €

Le meilleur d'Orson

Et si Le procès était le meilleur film d'Orson Welles ? Alors que la filmographie du réalisateur américain est déjà bien remplie, cette adaptation du roman de Kafka faisait partie de ses favoris. Et cette plongée autant absurde que terrifiante dans les méandres d'une bureaucratie aveugle se révèle toujours fascinante, soixante ans après sa sortie en salles. D'autant que le film a bénéficié d'une remasterisation soignée.

Le procès en coffret collector, d'Orson Welles, éd. Studiocanal, 24,99 €

Minions tout plein

Petit plaisir familial avec ce coffret "minion" tout plein qui présentent les deux films centrés sur les petites créatures jaunes des studios Illumination. Ces spin-off de la saga Moi, moche et méchant ne révolutionnent pas le genre, mais regorgent d'idées plaisantes. Le premier long-métrage (2015) est le plus original, alors que le second (2022) se penche sur les origines de Gru, leur mentor, avec une bonne dose d'action. A chaque fois, le rire est au rendez-vous.

Coffret Les Minions 1 et 2, éd. Universal, 24,99 €

Le samouraï urbain

Ghost Dog (Forest Whitaker)est un tueur professionnel un peu spécial. Il respecte le code du samouraï, et gare à ceux qui se mettront en travers de sa route. En 1999, Jim Jarmusch faisait vibrer nos petits cœurs de cinéphiles avec ce film d'une originalité folle, doté en outre d'une incroyable BO signée RZA. Près d'un quart de siècle après sa sortie, cette très belle restauration 4K (supervisée par Jim Jarmusch lui-même) et les bonus qui l'accompagnent ont tout pour séduire.

Ghost Dog en coffret collector, de Jim Jarmusch, éd. Le Pacte, 29,99 €

John Wayne, l'Irlandais

Le retour de Sean Thornton (John Wayne), ex-boxeur américain, sur son île natale ne va pas se passer comme prévu. Dans L'homme tranquille, auréolé de deux oscars, John Ford met en scène une Irlande de carte postale avec maestria. Certes, les rapports homme/femme risquent de paraître datés, mais la romance est subjuguante et l'humour, omniprésent, agit efficacement. En outre, le film arrive dans un somptueux emballage, riche en contenus expliquant la genèse du projet et les thèmes portés à l'écran.

L'homme tranquille en coffret collector, de John Ford, éd. Rimini, 39.99 €

Une Cendrillon moderne

La légende d'Hollywood. Dans La comtesse aux pieds nus, Joseph L. Mankiewicz met en scène un duo mythique - Ava Gardner et Humphrey Bogart. Le cinéaste, tel un virtuose, maîtrise sa création sur le bout des doigts en multipliant les sauts dans le temps et les points de vue. Une vision cynique d'un monde pas révolu que ça, sublimement mis en valeur dans un coffret collector doté de nombreux suppléments et bonus.

La comtesse aux pieds nus, coffret ultra-collector, de Joseph L. Mankiewicz, éd. Carlotta, 53 €

telle est la question

Multirécompensé, le Hamlet de Laurence Olivier (1948) est un must à plus d'un titre. Le film a notamment remporté quatre Oscar, dont celui du Meilleur film et du Meilleur acteur pour Laurence Olivier, qui a d'ailleurs été le premier réalisateur récompensé alors qu'il incarnait le premier rôle. Très bien pensée, cette très belle édition, qui ravira les collectionneurs, se compose d'un Blu-ray, de deux DVD de bonus et d'un livre de 98 pages sur la figure de Shakespeare.

Hamlet, de Laurence Olivier, Éd. Rimini, 29,99 €