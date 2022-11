Kathy Griffin : l’humoriste américaine bannie de Twitter pour avoir parodié Elon Musk

L’humoriste américaine Kathy Griffin a vu son compte Twitter, suivi par plus de 2 millions de followers, suspendu ce dimanche 6 novembre. Le nouveau patron du réseau social Elon Musk aurait très peu goûté à sa parodie.

La liberté… Sauf quand cela ne lui plaît pas. Nouveau patron de Twitter, Elon Musk a suspendu le compte de l’humoriste Kathy Griffin. Pour encourager ses abonnés à voter démocrate aux élections de mi-mandat aux États-Unis, la comédienne s'était livrée à une parodie du milliardaire en changeant son nom en Elon Musk sur le réseau social.

«Après beaucoup de discussions très animées avec les femelles présentes dans ma vie, j'ai décidé que voter démocrate était la chose à faire (ces femelles sont aussi sexy, à propos)», avait-elle notamment écrit en imitant le style de l'excentrique homme d'affaires.

Très peu enclin à rire de cette blague, le patron de Tesla a tout simplement décidé de fermer le compte de l’humoriste. «A l’avenir, tous les comptes Twitter se livrant à l’usurpation d’identité sans spécifier clairement ‘parodie’ seront définitivement suspendus», a-t-il fait savoir dans un tweet.

Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying “parody” will be permanently suspended

«Tout changement de nom entraînera la perte temporaire du statut ‘vérifié», a-t-il précisé, avant d’ajouter que pour récupérer son compte, Kathy Griffin devra débourser 8 dollars – soit le prix du futur abonnement au service «Twitter Blue».

Here are the verified two accounts that I’ve seen suspended for impersonating someone other than Elon Musk:





- Someone impersonating right-wing provocateur Andy Ngo, who appealed to Musk personally





- A guy impersonating Keanu Reeves, who did it to troll Musk’s new policy pic.twitter.com/u07Yjd6y4k

— Ben Collins (@oneunderscore__) November 7, 2022