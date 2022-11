Oscars 2023 : tout savoir sur Jimmy Kimmel, maître de cérémonie pour la troisième fois

La 95e cérémonie des Oscars sera présentée le 12 mars 2023 par Jimmy Kimmel. Un rôle qu'il tiendra pour la troisième fois. L'occasion de se pencher sur le parcours de celui qui s'est imposé comme l'une des stars incontournables de la télévision américaine.

A 54 ans, Jimmy Kimmel devra, en tant que maître de cérémonie des Oscars, faire oublier la précédente édition ternie par l'épisode de la gifle donnée par Will Smith à Chris Rock. «Être invité à présenter les Oscars pour la troisième fois est soit un grand honneur, soit un piège. (…) Dans tous les cas, je suis reconnaissant à l'Académie de m'avoir proposé si rapidement après que tout le monde eût dit «non»», a plaisanté l’humoriste et présentateur dans un communiqué, présenté par ailleurs comme «l'hôte parfait» par les membres de l'Académie.

Introducing your 95th Academy Awards host, Jimmy Kimmel.





Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 12th at 8e/5p! #Oscars95

Lors de sa première, en 2017, Jimmy Kimmel avait été le témoin d'une énorme bourde. «La La Land» avait en effet été annoncé comme le lauréat de l'Oscar du meilleur film à la place de «Moonlight».

présentateur star et roi du Web

Né à Brooklyn en 1967, Jimmy Kimmel est depuis toujours un grand admirateur du «roi» des talks-shows, David Letterman. De quoi susciter une vocation d'animateur de «Late show». Après avoir fait ses armes sur la chaîne Comedy Central en co-animant plusieurs émissions, il accède à la notoriété dès 2003 grâce à son émission, le «Jimmy Kimmel Live !», le «late night show» de la chaîne ABC suivi par des millions d'américains.

Si l'émission de Jimmy Kimmel est désormais incontournable, c'est aussi grâce à sa présence sur le net. Ses extraits d'émission retransmis sur sa chaîne YouTube deviennent souvent viraux. Comme chez James Corden (connu notamment pour ses «Carpool karaoke») ou le plus potache Jimmy Fallon, les célébrités se pressent sur son plateau dans des sketches souvent hilarants. D'autres se plaisent à piéger l'animateur dans son intimité comme Rihanna ou Britney Spears.

De nombreuses stars se sont aussi prêtées au jeu des «Mean Tweets», à savoir lire des tweets moqueurs, souvent méchants, à leur encontre, le tout face à la caméra. Un pari culotté mais gagnant : de George Clooney à Barack Obama en passant par Gwyneth Paltrow, tout le gratin américain a consenti avec joie à cet exercice périlleux.

Du perso dans le pro

Inimaginable en France, la vie personnelle de l'animateur n'est d'ailleurs pas gardée secrète par l'intéressé, puisqu'il n'hésite pas à l'exposer à ses téléspectateurs par le biais de diffusion de photos de sa fille ou de sa femme, servant à chaque fois son propos. L'actrice Sarah Silverman, avec qui l'animateur a été en couple, avait aussi fait quelques apparitions humoristiques dans l'émission à l'époque de leur liaison. L'homme est désormais marié à Molly McNearney, l'une des productrices du «Jimmy Kimmel Live !», après avoir divorcé de Gina Maddy au bout de quinze ans de mariage, avec qui il a eu deux enfants. Jimmy Kimmel et sa femme sont les parents de Jane et William, nés respectivement en 2014 et 2017.

Le site IMDB permet d'avoir quelques détails annexes assez intimes sur la vie de l'humoriste, qui a présenté à trois reprises la soirée des Emmy Awards (2012, 2016 et 2020). On y apprend par exemple qu'il serait atteint de narcolepsie (contrôlée par un traitement). Difficile à croire quand on voit le planning chargé de l'homme médiatique devenu également producteurs d'émissions.