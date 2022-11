BD : Titeuf fête ses 30 ans avec un Livre d'or

En janvier, le héros culte de BD Titeuf fêtera ses 30 ans. A cette occasion, les éditions Glénat et Zep, le père du petit écolier blagueur et curieux, sortent ce mercredi 9 novembre un livre d’or qui ravira tous les fans.

«Tchô», «c’est pô juste», «Lâche-moi le slip»… Titeuf s’apprête à souffler sa trentième bougie. Créé par le dessinateur et scénariste Zep, de son vrai nom Philippe Chappuis, le légendaire personnage de BD à la petite mèche blonde a marqué toute une génération.

De l’édition à l’animation, le petit garçon de 8 ans a conquis le cœur d’un large public avec ses gags savoureux, ses expressions mythiques, mais aussi ses réflexions dans la cour d’école sur les filles, le sens de la vie, l’art d’embrasser, le sexe, et toutes les questions parfois difficiles à poser à ses parents.

des anecdotes croustillantes

Une grande aventure qui a commencé en janvier 1993 avec l’album «Dieu, le sexe et les bretelles», tiré en noir et blanc à 7000 exemplaires. En 2017, on dénombrait plus de 21 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. Pour célébrer comme il se doit les 30 ans de ce petit écolier, Zep et les éditions Glénat publient ce mercredi 9 novembre un très beau Livre d’or de 160 pages.

Dans une semaine sort mon Livre d'Or qui retrace mes 30 ans d'existence !





Et ça c'est @DonaldReignoux et moi





Mon livre d'Or https://t.co/JVzVlDaCEW pic.twitter.com/6IDe6VetaY — Titeuf (@Titeuf) November 3, 2022

L’occasion de (re)découvrir les premiers pas de Titeuf, son univers, mais aussi des dessins jamais publiés. Aquarelles, croquis, affiches, dessins de couvertures, planches… Les lecteurs pourront admirer de nombreuses illustrations choisies et compilées par l’auteur.

On retrouvera également des anecdotes croustillantes sur Titeuf, né dans l’atelier de Zep, dont la fenêtre plonge sur la cour d’école de Carouge, à Genève (Suisse). Sans oublier les autres personnages hauts en couleur, de Tata Monique, à Manu, en passant par Nadia, dont le jeune héros et la moitié des garçons sont amoureux.