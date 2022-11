Cinéma : le festival de l’Alpe d’Huez dévoile le jury de son édition 2023

Après avoir annoncé en septembre dernier le nom de la présidente de sa 26e édition en la personne de Karin Viard, le festival de l'Alpe d'Huez dévoile les membres de son jury.

Un jury au complet. Le festival de l'Alpe d'Huez, rendez-vous incontounable de la comédie au cinéma, a dévoilé ce mercredi le nom des artistes qui composeront le jury de cette 26e édition, aux côtés de la présidente Karin Viard.

Et cette nouvelle édition, qui se tiendra du 16 au 22 janvier 2023, se dote d'une équipe de choc puisque les humoristes et actrices Camille Chamoux et Bérengère Krief, le réalisateur Stéphane Foenkinos et le comédien québécois Antoine Bertrand, figurent parmi les quatre jurés en charge de remettre, entre autres, le Grand prix du festival et le prix spécial du jury.

IIs succèdent à Mathilde Seigner, Malik Bentalha, Joséphine Japy et Ruben Alves, réunis l’année dernière sous la présidence de Michèle Laroque.

Quatre jurés enthousiastes, qui célèbrent la comédie, comme le note, avec humour évidemment, le réalisateur Stéphane Foenkinos sur le site du festival. «Même si je n'aime ni le froid, ni le ski, je vénère la comédie. Qu'elle soit humaine, décadente, populaire, d'action, d'auteur, caustique, dramatique, française ou internationale, je prends tout !»