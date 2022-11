JoeyStarr et Ibrahim Maalouf réunis prochainement sur scène

L'acteur et membre fondateur d'NTM JoeyStarr et le trompettiste Ibrahim Maalouf monteront ensemble sur scène, pour deux dates en mars prochain à la Seine Musicale, à l’occasion d’une carte blanche.

Un duo qui promet. Le trompettiste star Ibrahim Maalouf et JoeyStarr, artiste à la voix reconnaissable entre mille, dévoileront les 22 et 23 mars prochains «Les songes», une perfomance scénique mêlant musique et poésie, sur une mise en scène de Jérémie Lippmann.

Une rencontre durant laquelle les notes d'Ibrahim Maalouf résonneront avec la voix du jaguar, autour de textes et poèmes peu connus ou inédits d'artistes de légende tels que Chet Baker, Leonard Cohen, David Bowie, Lou Reed, Nick Cave, Jim Morrison ou encore Bob Dylan.

Un exercice auquel s'était déjà prêté JoeyStarr avec le pianiste Sofiane Pamart en octobre 2021, cette fois sur des œuvres de Charles Baudelaire, Antonin Artaud ou encore Joseph Brodsky, prix Nobel de littérature en 1987.

Des retrouvailles pour JoeyStarr

Pour mémoire, Didier Morville de son vrai nom, a fait ses débuts au théâtre en 2017, avec «Eloquence à l'Assemblée». Déjà mis en scène à l'époque par Jérémie Lipmann, l'acteur y donnait à entendre les grands discours dispensés notamment par Victor Hugo, Aimé Césaire ou encore Simone Veil à l'Assemblée nationale ces deux derniers siècles, avant de se glisser en 2019 dans la peau d'Elephant Man, son premier rôle de composition au théâtre.

Un goût pour les planches qu'il cultive, puisque JoeyStarr a signé sa première mise en scène cette année avec «Cette petite musique que personne n’entend». Un texte écrit et campé par Clarisse Fontaine, dévoilé en septembre à Saint-Malo et donné pour une représentation le 5 décembre prochain au Palais des Glaces, à Paris. La billetterie ouvre ce mercredi 9 novembre.