Jul : le rappeur annonce la sortie d'un nouvel album

Le rappeur Jul a ce mardi 8 novembre annoncé la sortie imminente de son 26e album.

Déjà de retour. Le très prolifique rappeur marseillais Jul a annoncé ce mardi sur les réseaux sociaux la sortie d’un nouveau disque, son 26e. Intitulé «Cœur Blanc», ce double-album sortira ce 9 décembre.

Son dernier album en date, «L'Extraterrestre», était sorti en juin 2022, avant un concert au stade Vélodrome.

Sur la photo postée avec l'annonce de la sortie, il fait son signe de mains emblématique et porte un bob blanc sur la tête et des lunettes de soleil rouges

D'après de mystérieux indices semés par le rappeur, ce nouvel opus pourrait reposer sur un concept international avec à l'honneur l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, ou encore la Suède.

Pour en découvrir un peu plus, l’artiste le plus streamé en France en 2021 et 2e plus gros vendeur de disques derrière Johnny Hallyday donne rendez-vous à ses fans ce jeudi 10 novembre à partir de 12h sur son site officiel D'or et de platine.