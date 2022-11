Black Panther 3 : Kevin Feige favorable à une trilogie ?

Alors que «Black Panther : Wakanda Forever» vient de sortir en salles, Kevin Feige a laissé entendre qu’un troisième volet pourrait éventuellement voir le jour dans un avenir plus ou moins proche. Et si possible avec Ryan Coogler derrière la caméra.

Rien n’a été décidé. Dans un entretien accordé au site américain Variety, Kevin Feige, le grand patron de Marvel Studios, a été interrogé sur l’avenir de «Black Panther» dont le deuxième volet – qui rend un hommage appuyé au regretté Chadewick Boseman et voit un autre personnage enfiler le costume du super-héros – vient de sortir au cinéma.

Si une trilogie n’a jamais été évoquée jusqu’alors, et que Marvel n’a fait aucune annonce lors de la D23 Expo en septembre dernier, Kevin Feige a reconnu avoir entamé des «conversations» avec Ryan Coogler à propos d’un troisième film, et que les deux hommes avaient échangé plusieurs idées sur une éventuelle suite. Aussi, le réalisateur souhaiterait accompagner la sortie de «Black Panther : Wakanda Forever» avant de prendre le temps de penser à l’avenir. Mais pour le patron de Marvel Studios, il ne fait aucun doute qu’une trilogie – voir plus – puisse voir le jour.

«Je reviens à ce que j’ai dit quand nous avons décidé de faire ‘Black Panther : Wakanda Forever’ après le décès de Chad. Cette mythologie, cet ensemble, et ces personnages méritent que l’on continue, et que cela se poursuive longtemps après nous, je l’espère, et que cela se poursuivra au cinéma comme cela a été le cas dans les comics pendant plus de 50 ans», a-t-il lancé.

Il faudra probablement se montrer patient avant d’en savoir plus sur l’avenir de Black Panther dans le MCU, et voir comment ce second film est accueilli par le public. Si le succès est au rendez-vous, cela ne devrait pas être une décision difficile à prendre pour Marvel Studios. A voir ensuite si Ryan Coogler et l’ensemble du casting seront partants pour poursuivre cette aventure.