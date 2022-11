Snoop Dogg : Universal Pictures développe un biopic consacré au rappeur

Le premier biopic consacré à la vie de Snoop Dogg est en préparation au sein des studios Universal Pictures. Un projet co-produit par le rappeur lui-même, avec Allen Hughes à la réalisation.

Un projet d’envergure. La vie de Snoop Dogg s’apprête à être adaptée au cinéma par Universal Pictures, en collaboration avec le rappeur lui-même. L'artiste co-produira le film, via le label Death Row Records, qu'il a racheté en février dernier.

«J'ai attendu longtemps pour monter ce projet parce que je voulais choisir le bon réalisateur, le scénariste parfait et la plus grande société de cinéma avec laquelle je pourrais m'associer, qui pourrait comprendre l'héritage que j'essaie de représenter à l'écran, et la mémoire que j’essaie de laisser derrière moi», a ainsi noté Snoop Dogg dans un communiqué relayé par plusieurs médias américains. «C'était le mariage parfait», a poursuivi l’artiste aux 35 millions d’albums vendus.

Le co-scénariste de «Black Panther» signera l'histoire

Pour raconter la vie de la star du rap US, auteur, compositeur, acteur et entrepreneur de 51 ans, le scénario sera confié à Joe Robert Cole, co-scénariste des deux scripts «Black Panther», dont le deuxième volet est sorti en salle ce mercredi 9 novembre. Allen Hughes, à qui l’on doit «Menace II Society» ou encore «Dead Presidents», endossera, quant à lui, la casquette de réalisateur de ce long métrage qui fera la part belle à la musique de Snoop Dogg.

Un biopic qui enthousiasme Universal Pictures, comme l’a souligné sa présidente Donna Langley. «La vie et l'héritage de Snoop Dogg font de lui l'une des icônes les plus excitantes et les plus influentes de la culture populaire», a-t-elle déclaré, citée par Variety. «Nous avons rencontré Snoop peu de temps après qu’il a acquis Death Row Records et avons eu l'occasion d'entendre son histoire dans ses propres mots», a poursuivi Donna Langley, avant de se dire «honorée» de créer ce projet.