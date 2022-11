Kendji Girac : le chanteur sort l'album «L'école de la vie»

Kendji Girac revient ce vendredi avec son nouvel album, «L’école de la vie». Un disque sur lequel il chante en duo avec Florent Pagny, Soprano et Vianney.

A 26 ans, il a déjà vendu plus de cinq millions d’albums. Alors que son précédent opus «Mi vida» a remporté un franc succès public et critique, lequel est ressorti en version premium avec des morceaux acoustiques l’an dernier, Kendji Girac présente, ce vendredi 11 novembre, un cinquième et nouvel album, intitulé «L’école de la vie».

De son vrai nom Kendji Maillé, le jeune artiste originaire d’une famille gitane catalane a toujours aimé mélanger les genres et les sons, allant de la musique traditionnelle gipsy à des rythmes plus pop, en passant par la pure variété française.

«L’école de la vie» se compose de plusieurs collaborations. Kendji Girac a notamment invité son ami Vianney pour interpréter le titre «Le feu» sur lequel on retrouve ses influences hispaniques.

Il dévoile également sa voix de ténor sur «Encore», une sublime ballade enregistrée avec Florent Pagny, en rémission de son cancer du poumon, qui l’a vu remporté le télé-crochet «The Voice» en 2014. Cet album qui parle d’amour, compte aussi la présence des rappeurs Soprano et Naps.

La présence de Juliette Armanet

L’amour, il en est aussi question sur la chanson «Eva», écrite et composée par Juliette Armanet. Un titre que Kendji Girac dédie à sa fille de bientôt 2 ans.

Pour le clip, l’artiste a fait appel à la réalisatrice Mona Achache, avec qui il a fait ses premiers pas en tant que comédien dans le téléfilm «Champion» diffusé sur TF1, en septembre dernier.