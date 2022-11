Pokémon : ça y est, Sacha est (enfin) devenu le meilleur dresseur

Après 25 années de diffusion au Japon, Sacha du Bourg-Palette, principal personnage du dessin animé «Pokémon», est enfin devenu le meilleur dresseur du monde, après la diffusion de l'épisode 1.221.

«Un jour, je serai le meilleur dresseur», pouvait-on entendre dans le générique culte de la première saison de «Pokémon», adaptation en dessin animé du jeu vidéo éponyme. Après plus de 25 années de diffusion et 1.221 épisodes, le jeune Sacha du Bourg-Palette, personnage principal de la série, est enfin devenu Maître Pokémon.

Si l'information prête d'abord à sourire, il s'agit pourtant d'un véritable événement au Japon, pays d'origine de la franchise. Ce vendredi, l'épisode a été diffusé sur les écrans géants du quartier de Shibuya, à Tokyo, l'équivalent du Times Square new-yorkais.

THEY DID SPECIAL SCREENINGS OF ASH’S WINNING CEREMONY AT SHIBUYA IN TOKYO pic.twitter.com/ocI0mpzUyb — I L A ꕤ (@ARVENHlKA) November 11, 2022

Sur les vidéos postées sur les réseaux sociaux, on peut voir les Japonais attentifs à la diffusion de l'épisode et à la victoire de Sacha, lors du 42e épisode de la saison 25. Sur Twitter, le post du compte officiel «Pokémon» a engrangé plus de 400.000 likes en 24 heures.

«Pokémon», franchise la plus lucrative de l'histoire

Et ce ne fut pas une mince affaire, puisque les scénaristes ont fait durer le suspense en ne ménageant pas le pauvre Sacha. Lors de la première saison, le jeune dresseur avait échoué en huitièmes de finale pour sa première participation. Puis, il a enchaîné les déceptions : trois quarts de finale, une demi-finale et une finale perdue.

Il a remporté seulement une fois la compétition régionale d'Alola (génération «Pokémon : Soleil et Lune»), dans la saison 22, en 2019. Sacha a enfin réalisé l'objectif qu'il s'était fixé vingt-ans auparavant.

He's done it! Ash has become a World Champion! pic.twitter.com/a2jPb8pym3 — Pokémon (@Pokemon) November 11, 2022

Depuis la sortie du premier jeu vidéo en 1996 au Japon sur Game Boy (baptisé «Rouge» et «Bleu» en France, en 1999), «Pokémon» est devenu, en moins de 30 ans, la franchise culturelle la plus lucrative de l'Histoire.

Selon The Pokémon Company International, plus de 368 millions de jeux et 30 milliards de cartes à collectionner ont été vendus. Au total, «Pokémon» a généré plus de 100 milliards de dollars de chiffres d'affaires, plus que «Star Wars» (68,7 milliards) ou «Hello Kitty» (84,5 milliards).

Désormais, les fans petits ou grands attendent la sortie du prochain jeu, qui sortira ce vendredi 18 novembre dans ses deux versions habituelles, intitulées cette fois-ci «Écarlate» et «Violet». Il s'agira du premier jeu Pokémon en monde ouvert dont l'aventure est basée sur la quête des badges.