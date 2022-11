Paris : les illuminations du Jardin des Plantes lancées ce lundi, sur fond de sobriété énergétique

Dès ce lundi 14 novembre et jusqu'à mi-janvier, le Jardin des Plantes met à l'honneur les plus petites espèces de notre monde, qui peuplent les prairies, les mares et les forêts mais aussi nos habitations. Au programme : une balade féérique, où ces tout petits animaux sont volontairement grossis et se parent de leurs plus belles illuminations.

Mille-pattes, cloportes, ou encore vers luisants... Petits et grands sont conviés à découvrir les plus petits animaux du monde – ces microscopiques espèces «qui jouent un rôle indispensable dans notre écosystème» rappelle le Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) – pour une balade illuminée dans les allées du Jardin des Plantes (5e).

Une quatrième édition depuis 2018

L'occasion de découvrir ou redécouvrir ces innombrables organismes qui ne sont généralement même pas visibles à l'œil nu, via cette exposition baptisée «Mini-mondes» qui ouvre ses portes tous les soirs (exceptés les 24 et 31 décembre) à partir de 18h.

C'est la quatrième édition de ce festival «En voie d’illumination», qui avait déjà mis à l'honneur les espèces en voie d'extinction (2018), les océans (2019) et l'évolution de la vie (2021).

J-7 avant de découvrir les "Mini-Mondes en voie d'illumination" au #JardindesPlantes !



Une nouvelle promenade nocturne pour mieux connaître les êtres minuscules qui nous entourent.#MiniMondesilluminés https://t.co/Ys9fwTLYrJ pic.twitter.com/s7IOLn9nEM — Muséum national d'Histoire naturelle (@Le_Museum) November 7, 2022

Une exposition co-produite par le Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) et le China Light Festival, qui conçoit, achemine et installe près d'une centaine d'espèces illuminées, qui attirent chaque année de plus en plus de monde. L'an passé, pas moins de 330.000 personnes étaient venues les admirer.

sous le signe de la sobriété énergétique

Et actualité oblige, le MNHN a décidé de proposer une édition un peu plus sobre en consommation d'énergie, en raison de la crise énergétique et de l'explosion des prix de l'électricité.

Pour réduire son empreinte énergétique, le célèbre muséum parisien a réduit d'une heure et demi les horaires d'ouverture, permettant ainsi «de réaliser 20 % d'économies d'énergie par rapport à l’année dernière».

Pour autant, l'événement a toujours été plutôt sobre, se défend la direction du MNHN, dans le mesure où les ampoules utilisées sont des LED à faible consommation, inspirées du savoir-faire des lanternes traditionnelles chinoises.