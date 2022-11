Studio Ghibli : un (très) court-métrage inédit sur Baby Yoda pour célébrer une collaboration avec Lucasfilm

La rumeur enflait depuis quelques jour sur les réseaux sociaux. Le célèbre studio d’animation japonais Ghibli s’associe avec Lucasfilm à l'occasion d'un court-métrage inédit.

Un secret révélé. Disney+ et Lucasfilm ont dévoilé leur projet en commun, qui agitait les réseaux sociaux depuis la mise en ligne d'une très (très) courte vidéo.

Cette collaboration prend donc la forme d'un très court-métrage d'animation, de 3 minutes à peine, réalisé en animation traditionnelle à la main. Baptisé «Zen : Grogu et les Susuwatari», il est déjà disponible sur la plate-forme.

Une petite déception

Comme son nom l'indique, il met en scène Grogu, le fameux Baby Yoda de «The Mandalorian» et les Susuwatari. Ces petites bestioles, également baptisées noiraudes en français, sont des personnages très appréciés de l'univers Ghibli, visibles dans «Mon voisin Totoro» (1988) et «Le voyage de Chihiro» (2001).

Il n'y a pas un scénario très élaboré dans ce dessin animé. C'est même une petite déception, malgré tout le charme et la poésie du style Ghibli. Pourtant, à la mise en scène, on trouve Katsuya Kondo, qui est un des hommes clés du studio depuis le milieu des années 1980. En l'état, on espère qu'il s'agit d'un premier jet pour les deux entreprises, avant un projet plus ambitieux.