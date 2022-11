MTV EMA 2022 : Taylor Swift grande gagnante de la cérémonie

La cérémonie annuelle des MTV EMA s’est tenue ce dimanche 13 novembre à Düsseldorf, en Allemagne. Grande favorite de cette édition 2022, la chanteuse Taylor Swift est bel et bien repartie les bras chargés de récompenses.

Nouvelle razzia pour Taylor Swift. L’interprète de «Anti-Hero» a remporté pas moins de quatre prix ce 13 novembre lors de la cérémonie des MTV EMA, présentée par Rita Ora et Taika Waititi à Düsseldorf, en Allemagne.

La chanteuse a remporté les prix de Meilleure Artiste, Meilleure Vidéo, Meilleure Artiste Pop et Meilleure Vidéo Longue Durée pour «All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)».

Déjà gagnante de nombreux MTV EMA par le passé, Taylor Swift avait cette fois fait le déplacement pour recevoir ses prix en main propre, elle qui n'avait pas assisté à la cérémonie depuis 2012. Brillante dans une mini-robe étincelante, l'artiste a remercié ses fans et son équipe d'avoir rendu les victoires possibles. Elle a notamment dit à ses admirateurs allemands qu'elle «avait hâte» de les voir lors de sa prochaine tournée, de quoi réjouir ses fans européens, puisque pour l’heure ses prochaines dates de concert ne concernaient que l’Amérique du Nord.

Dans les autres catégories (toutes non-genrées), Nicki Minaj a quant à elle reçu le prix de Meilleure Artiste Hip-Hop ainsi que celui de la Meilleure Chanson pour «Super Freaky Girl», tandis que Harry Styles a remporté celui du Meilleur Live.

David Guetta a lui aussi été distingué à deux reprises, avec la Meilleure Collaboration pour «I'm Good (Blue)», avec Bebe Rexha, et le prix du Meilleur Artiste Electro, tandis que Seventeen a remporté les deux prix concernant les révélations, à savoir Meilleure Nouveauté et «Best Push».

Cette année, le prix MTV EMA Generation Change a été décerné à trois femmes ukrainiennes - Lina Deshvar, Anna Kutova et Anfisa Yakovina – militantes mobilisées pour faire face à la crise humanitaire en Ukraine. Parmi les artistes venus se produire sur scène durant la soirée – dont David Guetta, Muse, OneRepublic ou encore Gorillaz - figuraient d’ailleurs le groupe ukrainien Kalush Orchestra.

Le palmarès complet des MTV EMA 2022

Meilleure Chanson : Nicki Minaj «Super Freaky Girl»

Meilleure Vidéo : Taylor Swift «All Too Well»

Meilleure Artiste : Taylor Swift

Meilleure collaboration : David Guetta & Bebe Rexha, «I’m Good (Blue)»

Meilleur Live : Harry Styles

Meilleure artiste Pop : Taylor Swift

Meilleure Nouveauté : Seventeen

Meilleure Artiste K-Pop : Lisa

Meilleure Artiste Latina : Anitta

Meilleur Artiste Electro : David Guetta

Meilleure Artiste Hip-Hop : Nicki Minaj

Meilleurs Artistes Rock : Muse

Meilleurs Artistes Alternatifs : Gorillaz

Meilleur Artiste RnB : Chlӧe

Meilleur Video Version longue : Taylor Swift, «All Too Well (10 Minute Version - Taylor’s Version)»

«Video For Good» : Sam Smith, «Unholy (ft. Kim Petras)»

«Biggest Fans» : BTS

«Best Push» : Seventeen

«Best Metaverse Performance» : Blackpink «The Virtual PUBG Mobile»

«Best Look «'Personal Style'» : Rita Ora

«Generation Change» : Lina Deshvar, Anna Kutova and Anfisa Yakovina.