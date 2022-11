Paris : un grand musée Giacometti ouvrira ses portes en 2026 aux Invalides

La fondation Giacometti a annoncé l’ouverture d’un grand musée consacré à l’artiste Alberto Giacometti. L’établissement prendra ses quartiers dans l’ancienne gare des Invalides, à Paris, en 2026.

«La Fondation Giacometti investira en 2026 le bâtiment historique de l’ancienne gare des Invalides et les sous-sols de l’esplanade pour créer le Musée & École Giacometti», a annoncé la fondation dans un communiqué, ce lundi.

Pensé comme «un nouveau modèle d’institution doté à la fois d’un musée présentant une collection patrimoniale exceptionnelle, d’espaces d’expositions pluridisciplinaires, et d’une école de création s’adressant à tous», le musée réunira sur 6.000 m2 la plus grande collection au monde des œuvres du sculpteur et peintre Alberto Giacometti (1901-1966).

10.000 œuvres réunies en un même endroit

Près de 10.000 œuvres, dont la plupart ne sont actuellement pas accessibles au public, y seront rassemblées. Une sélection de plusieurs centaines d’œuvres d’Alberto Giacometti sera proposée en permanence. Parmi elles, des sculptures en plâtre et en bronze, des peintures, des dessins et des objets d’art décoratif.

L'atelier de l'artiste, pour l'heure abrité à l'institut Giacometti, situé dans le 14e arrondissement de la capitale, sera transféré dans ce nouveau musée. Outre les travaux du sculpteur, le lieu accueillera également «des expositions d'art moderne et contemporain en lien avec l'esprit de Giacometti», a expliqué à l'AFP, Catherine Grenier, directrice de la fondation créée en 2003 à Paris par la veuve de l'artiste, Annette Giacometti.

A cette occasion, le bâtiment de l'ancienne gare des Invalides et ses annexes, créés à l’occasion de l’exposition universelle de 1900, seront entièrement rénovés.