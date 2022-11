BD : le Festival d'Angoulême dévoile les trois affiches de sa 50e édition

Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême, qui se tiendra du 26 au 29 janvier prochain, a dévoilé ce mardi les trois affiches de sa 50e édition. Elles sont signées Julie Doucet, Riad Sattouf et Hajime Isayama.

Trois grands noms. Comme le veut désormais la tradition depuis 2019, ce ne sont pas une mais trois affiches que propose, tous les ans, le festival international de bande dessinée d’Angoulême. Cette année, elles ont été confiées à la Québécoise Julie Doucet, Grand Prix du festival l'année dernière, à Riad Sattouf, rare artiste lauréat de deux Fauves d'or en 2010 et 2015, et au mangaka Hajime Isayama, à l'origine de la série phénomène «L'attaque des Titans».

Trois affiches célébrant la diversité de la BD

«Le Festival réaffirme sa volonté de promouvoir la bande dessinée du monde entier en proposant à trois artistes internationaux - venant de la bande dessinée franco-belge, japonaise et nord-américaine - de livrer leur vision créative de la manifestation et de mettre en avant la jeunesse», a déclaré le FIB dans un communiqué, partageant les trois affiches spécialement imaginées pour cette 50e édition. Trois créations très différentes qui célèbrent la bande dessinée dans toute sa splendeur et sa diversité.

Lauréate du Grand prix la saison dernière, Julie Doucet, qui a succédé à l'Américain Chris Ware, aura par ailleurs les honneurs d'une exposition à l'occasion de cette 50e édition. Le festival accueillera également Hajime Isayama, lui aussi célébré à l'occasion de l'exposition «L’Attaque des Titans, de l’ombre à la lumière», premier événement dédié au mangaka en Europe.