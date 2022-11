Cinéma : à l'affiche des «Engagés», Benjamin Lavernhe s'interroge sur «la fraternité républicaine»

A 38 ans, Benjamin Lavernhe excelle dans tous les genres. Dans le drame «Les engagés», au cinéma ce mercredi 16 novembre, l’acteur et sociétaire de la Comédie-Française incarne un homme ordinaire qui choisit de mettre sa morale au-dessus des lois pour défendre les migrants.

C’est un film fort et puissant qui résonne avec l’actualité, alors que la France vient d’accueillir «à titre exceptionnel» le navire humanitaire «Ocean Viking» dans le port de Toulon avec, à son bord, 234 migrants. Premier long-métrage de l’écrivaine et scénariste Emilie Frèche, «Les engagés», qui sort sur les écrans ce mercredi 16 novembre et a été récompensé du prix du public au dernier Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz, brosse le portrait de David (Benjamin Lavernhe), un kiné sans histoire de Briançon, qui, après avoir percuté un jeune exilé poursuivi par la police à la frontière franco-italienne, décide de le cacher dans sa voiture et de le ramener chez sa compagne (Julia Piaton).

Cette rencontre avec Joko (Youssouf Gueye) va bouleverser cet «héritier des Justes» - comme le précise la cinéaste - et réveiller en lui une colère. Aux côtés de bénévoles du Refuge qui accueillent ces femmes et ces hommes en détresse, David va s’engager corps et âme pour les aider, quitte à mettre en péril sa propre vie au nom de la fraternité.

«Les engagés» n’est pas un film militant. Il s’intéresse au parcours de ces gens ordinaires qui s’engagent, selon eux, pour rendre le monde meilleur. Contre toute attente, David, le personnage que vous interprétez, va se rallier à leur cause. Qui est-il vraiment ?

David n’est pas un militant, ni un homme engagé politiquement. On ne sait même pas ce qu’il pense de l’immigration. Et ce n’est pas l’enjeu du film. Il n’a jamais été en contact avec des migrants et ce monde qui lui semblait, jusqu’au jour de l’accident, très loin du sien. Quand il rencontre ce jeune exilé, tout devient concret. David fonctionne à l’instinct et lui ouvre sa porte. C’est un premier geste d’engagement. Ce film donne l’opportunité aux spectateurs de se mettre à la place de ces habitants qui vivent en montagne, à la frontière franco-italienne, et qui se retrouvent face à des inconnus qui frappent à leurs carreaux, souvent en hypothermie et affamés, pour demander de l’aide. Que fait-on à cet instant de la fraternité, cette devise républicaine ?

Ces habitants, ce sont notamment les «7 de Briançon» dont l’histoire a inspiré le long-métrage. Aviez-vous entendu parler de ces sept personnes condamnées en 2018 pour avoir facilité l’entrée de migrants en France, avant d’être relaxées en appel ?

Je me suis replongé dans cette affaire en préparant ce film. J’avais en tête les images des militants de «Génération identitaire», qui manifestaient contre l'arrivée des migrants sur le sol français avec leurs banderoles et les hélicoptères qui survolaient le col de l’Echelle, dans la vallée de la Clarée, près de Briançon. Les «7 de Briançon» qui ont été condamnés, et pour certains fait de la détention provisoire, n’étaient pas des anarchistes révolutionnaires, mais des habitants qui vivaient au plus près de cette situation humanitaire délicate.

J'ai rencontré les bénévoles d'associations qui font preuve d'une grande humilité.

Comme eux, ils sont encore nombreux dans la région à être confrontés à la crise migratoire. Qu’ils soient dentistes, banquiers, ingénieurs ou bouchers, ils sont tous impliqués dans la vie de leur commune et organisent régulièrement des maraudes dans la montagne. Avec des couvertures de survie et des boissons chaudes, et équipés de lampes frontales, ils partent discrètement au secours de familles ou de jeunes qui ne sont pas équipés pour «passer» en France. Ils refusent que les Alpes deviennent un cimetière, une deuxième Méditerranée. En faisant cela, ils risquent d’être accusés de «délit de solidarité». C’est injuste et cruel.

Pour préparer votre rôle, vous avez rencontré des bénévoles d’associations. Qu’avez-vous ressenti en poussant la porte du Refuge Solidaire ?

Comme David, je ne connaissais pas grand-chose de ce monde. J’ai découvert un lieu d’accueil temporaire, à la fois chaleureux et précaire. Et j'ai rencontré ces bénévoles qui ne fanfaronnent pas et font preuve d’une grande humilité. Ils tentent de prendre le relais des autorités qui sont souvent dépassées. Ils m’ont montré la vétusté des lieux et parlé du manque de places, de moyens et d’hygiène. Ils m’ont aussi raconté qu’ils étaient nombreux à s’être séparés à cause de leur engagement. Le film aborde aussi cette question à travers l’histoire d’amour entre David et sa compagne Gabrielle. Face au drame, la cellule familiale va voler en éclats.

Vous affirmez vous être identifié à David. Qu’auriez-vous fait à sa place ? Auriez-vous caché ce jeune Joko ou l’auriez-vous raccompagné à la gendarmerie ?

Je me suis posé la question pendant le tournage. Je suis incapable d’y répondre, tant que je ne suis pas, je pense, confronté à cette situation. Je suis un comédien, non un politicien. Mais je suis conscient que rien n’est simple.

Il est hors de question pour moi d'arrêter le théâtre.

J’espère que ce film fera tomber certaines certitudes et va créer une colère saine pour déclencher un élan de fraternité, de solidarité, envers ces exilés qu’il faut protéger.

Après David, vous incarnerez un autre homme engagé, l’abbé Pierre, dans le biopic réalisé par Frédéric Tellier qui sortira en 2023. Ressent-on une pression supplémentaire à jouer un tel personnage ?

J’ai tellement d’admiration pour cet homme fabuleux qui possédait un talent d’orateur et était complètement habité par son combat. C’est à la fois écrasant et galvanisant. Je me sens investi d’une mission comme si l’Abbé Pierre m’avait choisi de là-haut (rires). Ce biopic va brosser le portrait d’un être d’une grande complexité et d’une profonde humanité. C’est un personnage passionnant à interpréter. Il y a une théâtralité et un plaisir de la parole qui est le propre de mon métier.

Vous enchaînez les rôles au cinéma, tout en restant proche de la Comédie-Française, dont vous êtes sociétaire. Avez-vous déjà songé à quitter cette prestigieuse institution ?

Quand on rentre à la Comédie-Française, il faut toujours se tenir prêt à en partir. Les arrivées et les départs participent à la vivacité et l’énergie de cette troupe qui est en perpétuelle mouvement. Même si des rôles très beaux me sont proposés au cinéma, j’ai aussi conscience de mon engagement au sein de cette grande maison. En tant que sociétaire, je participe à la vie de la troupe et il est hors de question pour moi d'arrêter le théâtre.

J’essaie donc de partager mon temps intelligemment entre le cinéma et la scène. A partir du 24 novembre, nous reprendrons le spectacle «Les Serge (Gainsbourg point barre)» que nous avions créé en 2019. Ce sera ensuite «La dame de la mer» d’Henrik Ibsen, dès le 25 janvier, au Vieux-Colombier.

A vouloir tout faire, ne risque-t-on pas de se brûler les ailes ?

Parfois, on s’épuise. Mais j’ai cette gourmandise et cet enthousiasme de vouloir tout faire. En tant que comédien, il faut aussi savoir se nourrir et vivre, au risque de se transformer en machine. Gérard Depardieu est l’acteur qu’il est car c’est avant tout un bon vivant. Il a voyagé, lu, aimé, ri, pleuré. C’est primordial pour véhiculer des émotions à l’écran.