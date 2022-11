«Élémentaire» : le nouveau film des studios Pixar dévoile enfin sa bande-annonce

La bande-annonce d’«Élémentaire», le 27e et nouveau film d’animation des studios Pixar, a été dévoilée jeudi. Un long-métrage qui devrait sortir en 2023.

L’intrigue du nouveau film d’animation des studios Pixar, intitulé «Élementaire», et dont la bande-annonce vient d’être présentée, se déroule dans une ville où le feu, l’eau, la terre et l’air cohabitent en harmonie.

Réalisé par Peter Sohn, à qui l’on doit «Le voyage d’Arlo», ces nouvelles aventures vont s’intéresser à Flam, une jeune femme intrépide et vive d’esprit, au caractère bien trempé, et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l’âme. Deux personnages qui vont se découvrir, s’apprivoiser et comprendre qu’ils ont des points communs. A tel point qu’une histoire d’amour pourrait bien naître entre ces deux-là.

«Dans notre monde, (ces quatre piliers) sont présents. Certains se mélangent. D'autres pas. Et pourtant ils cohabitent tous ensemble en harmonie. C'est un film sur l'amour, sur l'appartenance. Notre problème était de trouver le ton juste qui nous permettrait d'en parler sans être barbant ou professoral», a expliqué le réalisateur au Figaro.

Les fans de Pixar pourront découvrir «Élémentaire» l’année prochaine. Reste à savoir si le film sortira au cinéma ou sur la plate-forme Disney+.