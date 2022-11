«Thriller» : ces 3 anecdotes sur l'album culte de Michael Jackson qui fête ses 40 ans

Sorti le 30 novembre 1982, l’album «Thriller» fête cette année ses 40 ans. Voici 3 anecdotes sur cet album culte qui a fait de Michael Jackson «Le roi de la pop», et réédité pour l'occasion par Sony sous le nom «Thriller 40».

L'album le plus vendu au monde

«Thriller» est sorti le même mois que le CD, qui faisait également ses débuts. Selon les chiffres communiqués par Sony et les légataires de Michael Jackson, décédé le 25 juin 2009 à Los Angeles, à l'âge de 50 ans, l'album s'est écoulé à plus de 100 millions d'exemplaires, et a été certifié 34 fois disque de platine. Un record qui n’a jamais été dépassé depuis. Par ailleurs, «Thriller» est conservé à la bibliothèque du Congrès des États-Unis pour son «importance culturelle, historique ou esthétique».

Un clip événement inspiré du film «Le Loup-garou de Londres»

Le 2 décembre 1983, est diffusé pour la première fois sur MTV le clip de «Thriller». Il dure quatorze minutes et a coûté près d’un million de dollars. Un budget astronomique à l’époque. Chose insolite, c’est le film d’horreur «Le Loup-garou de Londres», sorti sur les écrans en 1981, qui a influencé ce court-métrage.

Les producteurs de «Thriller», qui avaient adoré le film, ont en effet recruté John Landis, son réalisateur, pour mettre en scène Michael Jackson. Dans un prologue de quatre minutes où Vincent Price, star du cinéma d’épouvante des années 1950-1960, parle en voix-off, le chanteur se transforme en long-garou et rejoint une horde de morts-vivants, pour une chorégraphie aujourd’hui culte.

Des enceintes en feu

Parmi les neuf titres mythiques, figure le très rock «Beat it», lequel a littéralement enflammé les enceintes du studio d’enregistrement. Coproducteur de l’album, Quincy Jones est en effet revenu sur un fait des plus surprenants lors d’un entretien au magazine Rolling Stone. «On a travaillé cinq jours et nuits d'affilée sans dormir. A tel point, qu'à un moment, les enceintes du studio ont surchauffé et pris feu», raconte-t-il.