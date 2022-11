«Bond Symphonique» : les chansons de la saga James Bond jouées au Grand Rex

En attendant de savoir qui remplacera Daniel Craig dans la peau de l’agent 007, les fans pourront réécouter les plus grands thèmes de la saga lors du concert «Bond Symphonique», les 11 et 12 février 2023, au Grand Rex, à Paris.

Accompagnés par les chanteurs Prisca Demarez et Gwendal Marimoutou, plus de 50 musiciens de l’orchestre Colonne et Musidrama interprèteront les plus grandes musiques des films de James Bond, lors d’un concert symphonique qui se tiendra les 11 et 12 février 2023, au Grand Rex, à Paris.

Parmi les chansons culte de la saga, on retrouvera «Goldfinger», «Skyfall», «Licence to kill», «Live and let die» ou encore «Diamonds are forever».

La troupe partira ensuite en tournée dans toute la France et se produira notamment le 11 mars à Lille et le 1er avril à Lyon. Les billets sont d’ores et déjà en vente.