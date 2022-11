International Emmy Awards : les Françaises Lou de Laâge et Anne Poiret récompensées

La comédienne Lou de Laâge et «Enfants de Daech, les damnés de la guerre», le documentaire réalisé par Anne Poiret, ont été récompensés aux International Emmy Awards, ce 21 novembre à New York.

Deux prestigieux prix pour la France. La branche internationale des Emmy Awards, qui récompense des programmes de télévision du monde entier, a distingué ce 21 novembre à New York l’actrice Lou de Laâge (vu dans «Boîte noire» et bientôt dans «Wasps22») pour sa performance dans «Le Bal des folles» de Mélanie Laurent (disponible sur Amazon Prime), dans lequel elle incarne une jeune fille de la bonne société du 19ème siècle dotée du don d'entendre et voir les morts, et qui lui vaudra d’être hospitalisée au «service des hystériques» de l’hôpital psychiatrique de la Pitié Salpétrière, à Paris.

The International Emmy for Best Performance by an Actress goes to Lou de Laâge in "Le Bal des Folles [The Mad Women’s Ball]" produced by Légende Films / Amazon Studios! #France #iemmyWIN pic.twitter.com/un6MMWdyr8

