Indochine : leur concert «Central Tour» diffusé au cinéma ce soir

«L’aventurier», «J’ai demandé à la Lune» …Indochine, l'inusable groupe de rock français aux quarante ans d'existence, investit les cinémas avec la diffusion ce soir de son concert donné à Lyon en juin dernier.

Indochine fête ses 40 ans de carrière. Et pour l’occasion, le groupe mythique a bien gâté son public. Après avoir organisé une tournée d'anniversaire dans les plus grands stades de France, Nicolas Sirkis et ses musiciens donnent rendez-vous à leurs fans ce jeudi 24 novembre, au cinéma.

À 20h, plusieurs centaines de cinémas (environ 500) projetteront en effet leur concert monumental donné au Groupama stadium de Lyon, en juin dernier, et qui avait réuni plus de 73.000 personnes.

un événement inédit

Et Indochine avait vu les choses en grand. Tour centrale de 45 mètres de haut, écran géant de 2000 m²… Avec un tel dispositif, la magie devrait aussi opérer dans les salles obscures.

En plus, les spectateurs verront tout de près, et sous tous les angles, car pas moins de 22 caméras ont été utilisées pour filmer ce show, qui a duré près de 3 heures, et que l'on pourra (re)vivre de manière optimale.

Et pour cause, ce concert est le tout premier à avoir été filmé en live et en intégralité au format IMAX. Avec cette technologie, l’expérience au cinéma promet d’être totalement immersive, surtout grâce à une excellente qualité sonore et visuelle.