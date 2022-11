Crimes : le lourd passé de l'Yonne au cœur d'une série documentaire

La série documentaire «La Conspiration du silence» examine en détails les grandes affaires criminelles qui ont frappé l’Yonne entre les années 1970 et le début des années 1990. Un département au calme apparent, où se sont notamment illustrés Emile Louis et Michel Fourniret.

Bernadette, Jacqueline, Françoise, Isabelle… Des prénoms et des visages un peu effacés par le temps, et qui sont, encore aujourd'hui, le symbole d'une triste époque.

Dans les années 1970 et 1980, dans l'Yonne, moins de 200 kilomètres de Paris, les victimes sont nombreuses, alors que les agissements criminels de certains n'ont pas été traités avec le sérieux nécessaire.

HUIT ÉPISODES AU TOTAL

S'agit-il de négligences répétées ou de bien pire ? La série documentaire «La Conspiration du silence», écrite et réalisée par Thierry Fournet et Vincent Hérissé, pose cette question cruciale, près de cinquante ans après les premiers faits. Pendant huit épisodes, elle revisite trois grandes affaires qui ont frappé le département et notamment les alentours d'Auxerre, la grande ville de la région.

Le profil de la plupart des victimes - des jeunes filles de la Ddass - et l'absence de mobilisation sur place soulève en tout cas de nombreuses questions sur la réelle volonté de retrouver les coupables.

Au total, huit épisodes permettent de revisiter les faits, qui sont racontés et recontextualisés par des spécialistes et des personnes qui les ont vécus de près. «La conspiration du silence» revient notamment sur les affaires des Disparues de l'Yonne, dans laquelle Emile Louis a été très tardivement condamné. Avec cet éclairage, mais également l'examen minutieux de la sordide affaire Claude Dunand et d'un pan de l'affaire Michel Fourniret, on réalise le nombre ahurissant de négligences, voire de connivences coupables qui ont permis à des tueurs en série ou à de grands pervers de commettre des atrocités dans le silence le plus total.

Comme l'explique Vincent Hérissé, un des co-réalisateurs : «Le tournage n’a fait que confirmer ce que je pressentais : l’importance du mépris pour ces jeunes femmes, et l’importance qu’ont eues les petites lâchetés accumulées et partagées par un grand nombre d’interlocuteurs. Il n’y a pas eu de gens qui ont ourdi un complot dans l’ombre à dessein, mais au contraire une multitude de personnes dans la lumière qui ont laissé agir en ne faisant pas leur travail. Beaucoup ont tout fait pour que rien ne se sache, sous prétexte de leur crainte que toutes ces affaires salissent le département», explique-t-il.

Les huit épisodes de 35 minutes sont d'ores et déjà disponibles gratuitement sur la plate-forme de VOD de France Télévisions.

Collection documentaire «La conspiration du silence», de Thierry Fournet et Vincent Hérissé pour France 3 Bourgogne-Franche-Comté et Amda Production, 8 épisodes