Mylène Farmer : son nouvel album «L'emprise» enfin dévoilé

Alors qu’elle a déjà écoulé 550.000 billets pour sa future tournée à l'été 2023, Mylène Farmer sort ce vendredi son 12e et nouvel album studio «L’Emprise». Et jusqu’au bout, la star aura cultivé le mystère autour de cet opus.

Après des mois d’attente, les fans de Mylène Farmer vont enfin pouvoir écouter les quatorze titres qui composent «L’Emprise», son 12e et nouvel album studio, qui est sorti ce vendredi. Disponible en version digitale, en CD, et en double vinyle, ce disque regroupe le morceau «A tout jamais», composé et réalisé par Yoann Lemoine, alias Woodkid, la chanson «Rayon vert» en duo avec le groupe AaRON, et des collaborations avec Moby et Archive.

Le titre de l’album «L’emprise» est inspiré par le thème des relations toxiques : «Qui n'a pas croisé le chemin d'une personne dite perverse narcissique ? Qui n'a pas un jour été sous l'emprise d'une telle personne ? C’est un thème qui me bouleverse et me met souvent dans une colère noire», a-t-elle déclaré dans une récente interview accordée à nos confrères du Journal du Dimanche. Pour le reste, la star franco-canadienne reste énigmatique quant à la suite de sa carrière.

En attendant, Mylène Farmer donne rendez-vous à son public pour «Nevermore 2023», la plus grande tournée des stades jamais organisée pour une artiste dans l'histoire de la musique en France. Elle sera lancée le 3 juin à Lille, et se poursuivra par des dates dans l'Hexagone, en Suisse et en Belgique. La chanteuse sera par ailleurs le 30 juin et le 1er juillet en concert au Stade de France.