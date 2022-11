Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil : les 3 bonnes raisons de se rendre à l'événement

Pour le plus grand bonheur des petits et des grands, le Salon du livre et de la presse Jeunesse de Montreuil (Seine-Saint-Denis), est de retour du 30 novembre au 5 décembre prochain.

Cette nouvelle édition sera rythmée par des séances de dédicaces, performances, rencontres, et débats programmés sur le thème «Désirs de mondes». Voici les principales animations à ne pas manquer.

Une exposition dépaysante

Cette année, les visiteurs pourront admirer une grande exposition tournée vers l’Europe et la Méditerranée, qui croise six univers graphiques et met en scène des mondes singuliers. Parmi eux, celui de la polonaise Joanna Concejo, à qui l’on doit l’album onirique «Monsieur Personne», composé de dessins aux traits subtils, et aux teintes effacées. On prendra part également à un voyage fantastique dans le monde des contes classiques avec «Leina et le seigneur des amanites», de Myriam Dahman et Nicolas.

©Sara Lundberg

Accessible à tous, l’exposition «Désirs de mondes» met aussi à l’honneur des coups de pinceaux voluptueux, des couleurs franches pétantes et mélancoliques, avec «L’oiseau en moi vole où il veut», de Sara Lundberg, ainsi que l’univers éclatant de Henning Wagenbreth, un monde où tout se passe à l’inverse du nôtre. Là-bas, on déclenche son réveil pour s’endormir par exemple.

Des activités ludiques

Entre deux lectures, les enfants et leurs parents pourront également participer à plusieurs activités, comme le Grand bric-à-brac, pour jouer avec les mots et les images, et donner naissance à des mondes plus loufoques les uns que les autres. Une chasse aux Zozos sera aussi organisée, un parcours ludique pour découvrir des ouvrages phares de l’année, et donc de nouvelles idées de lecture.

©Salon du livre et de la presse jeunesse

Les plus petits pourront libérer leur créativité avec Méli-Mélo, un atelier où l’on donne vie à des personnages et des paysages avec des couleurs, des formes, et du papier découpé. Des lectures musicales sont aussi au programme. Parmi celles à ne pas louper : «Les Oiseaux électriques de Pothakudi», de Karthika Naïr, un album à mi-chemin entre fait réel et conte poétique, sur la préservation d’un nid installé dans le générateur d’une petit village.

Des dédicaces et rencontres inoubliables

Pour cette 38e édition, plus de 250 auteurs et d’autrices, illustrateurs et illustratrices, ont répondu présents, que ce soit pour des séances de dédicaces, ou des rencontres. On peut citer notamment, Marie Desplechin («Pour Lily», «Séraphine»), Benjamin Lacombe («La Petite Sirène», «Les Sorcières»), Susie Morgenstern («77 Bonjours 77 Bonheurs - Carnet intime du bonheur», «Pour toi bébé !»), mais aussi l’auteur et illustrateur allemand Georg Barber, dit Atak («Pirates bric-à-brac»).

©Atak

L’auteur Timothée de Fombelle viendra également au Salon pour offrir quelques autographes, mais aussi échanger avec le public, et au côté de l’acteur Emmanuel Noblet, sur le courage de grandir. Une discussion qui sera rythmée de lectures pour redonner vie à Peter Pan et Wendy. Autre rendez-vous phare : la rencontre avec l’auteur de la série «Chien pourri», Marc Boutavant, lauréat du prix de la Grande Ourse 2022 du SLPJ.

Salon du livre et de la presse Jeunesse de Montreuil (Seine-Saint-Denis), du 30 novembre au 5 décembre.