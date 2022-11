Johnny Hallyday : son concert «Bercy 92» diffusé au cinéma le 5 décembre

A l’occasion des 5 ans de la mort du Taulier, le concert «Johnny Hallyday : Bercy 92» sera diffusé au cinéma le 5 décembre. Une occasion unique de (re)découvrir ce show dans une version remasterisée.

Dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 décembre 2017, Johnny Hallyday disparaissait à l’âge de 74 ans, des suites d’un cancer du poumon. Cinq ans plus tard, ce décès suscite toujours autant de chagrin auprès de ses fans. Pour commémorer ce triste anniversaire, les cinémas Pathé et Gaumont, ainsi que toutes les salles partenaires de l’événement en France, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg, diffuseront le 5 décembre prochain, dès 20h, le mythique concert «Johnny Hallyday : Bercy 92», qui a été remastérisé pour l’occasion.

Des tubes et une mise en scène spectaculaire

Il y a trente ans, du 15 septembre au 4 octobre, «l’idole des jeunes» retrouvait pour la troisième fois la scène de Bercy, à Paris. A l’image de son entrée dans un ascenseur suspendu dans les airs, Johnny Hallyday avait vu les choses en grand pour ce show à la mise en scène spectaculaire, qui avait rassemblé au total 250.000 personnes.

Au cours de ce concert événement, la star avait repris de nombreux tubes comme «La musique que j’aime», «Que je t’aime», «Gabrielle», «Diego», ou encore «Ça ne change pas un homme» qui, à l’époque, venait tout juste d’être dévoilé au public.

Pour assister à l’une des projections au cinéma de ce «Bercy 92», il suffit de réserver sur le site jhbercy92.com.