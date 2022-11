Metallica : un nouvel album et une tournée pour le groupe en 2023

C’est un retour en fanfare pour Metallica. Le groupe de heavy metal américain sortira un nouvel album studio en avril 2023, lequel s’accompagnera d’une tournée avec deux concerts au Stade de France.

Sept ans après « Hardwired… To Self-Destruct », Metallica dévoilera son 12e et nouvel album studio «72 seasons» le 14 avril 2023. Cet opus se composera de douze morceaux, dont le titre «Lux Aetern» que le groupe de heavy metal a présenté lundi dernier.

Le chanteur James Hetfield, membre fondateur avec le batteur danois Lars Ulrich, a précisé que le titre de ce disque faisait référence aux «18 premières années de nos vies qui forment notre vrai ou notre faux moi».

Il a ajouté : «Nos parents nous ont dit ‘qui nous sommes’ (...). L'essentiel de notre expérience d'adulte est de rejouer ou de réagir à nos expériences de l'enfance. D'être prisonniers de notre enfance ou de se libérer de ces liens». En quatre décennies de carrière, James Hetfield a rompu avec nombre d'excès et d'addictions, et a même conduit avec son groupe une psychothérapie racontée dans un documentaire sorti en 2001, intitulé «Metallica : Some Kind of Monster».

Deux concerts au Stade de France en mai 2023

La sortie de «72 seasons» sera suivie d’une grande tournée avec des dates à Amsterdam, à Hambourg en Allemagne, puis en Suède. Le quatuor californien qui a promis deux concerts à chacune de leurs étapes avec un spectacle différent chaque jour, se produira également les 17 et 19 mai 2023 au Stade de France.

D’août à novembre 2023, des shows aux Etats-Unis et au Canada (Los Angeles, Phoenix, Detroit, Montréal...) sont prévus, avant un retour en Europe à partir de mai 2024 (Munich, Helsinki, Varsovie, Madrid...), puis de nouveau en Amérique du Nord (Chicago, Seattle, Mexico...) jusqu'en septembre 2024.