La baguette de pain inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco

Candidate depuis mars 2021 à une entrée au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, la baguette de pain, emblématique de la France, a obtenu ce mercredi son inscription officielle après une annonce de l’Organisation.

Le symbole du mode de vie à la française mis à l’honneur. Déposée par le ministère français de la Culture en mars 2021, la candidature de la baguette à l'inscription au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco a été validée par l'Organisation ce mercredi 30 novembre.

FLASH INFO





Nouvelle inscription sur la Liste du #PatrimoineImmatériel : Les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain.





Félicitations à la #France !



https://t.co/ruytZ2jTnJ #PatrimoineVivant pic.twitter.com/IQHcv5MYjy — UNESCO en français (@UNESCO_fr) November 30, 2022

Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, a mis en valeur ce titre dans une vidéo postée sur son compte Twitter. «C’est le savoir-vivre à la française qui est mis à l’honneur, nos traditions de partage et de convivialité et surtout le savoir-faire de nos artisans boulangers», a commenté cette dernière.

C’est officiel ! La baguette est classée patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’@UNESCO_fr





C’est le savoir-vivre à la française qui est mis à l’honneur, nos traditions de partage et de convivialité et surtout le savoir-faire de nos artisans boulangers. Bravo pic.twitter.com/YaJEBdoWjQ — Olivia Gregoire (@oliviagregoire) November 30, 2022

La ministre de la Culture Rima Abdul Malak s’est réjouie sur Twitter de cette «belle reconnaissance pour nos artisans et ces lieux fédérateurs que sont les boulangeries».

Matin, midi et soir, la baguette de pain fait partie du quotidien des Français. Ce savoir-faire artisanal vient d’être inscrit au patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO. Belle reconnaissance pour nos artisans et ces lieux fédérateurs que sont nos boulangeries! pic.twitter.com/dkAGPD5PiR — Rima Abdul Malak (@RimaAbdulMalak) November 30, 2022

L’organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture a précisément valorisé «les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette». Ces deux notions sont menacées par l’industrialisation et la disparition progressive des boulangeries artisanales, notamment dans les campagnes françaises. Un chiffre vient illustrer ce propos : 400 commerces d’artisans boulangers-pâtissiers disparaissent chaque année depuis 1970.

Une première reconnaissance nationale en 2018

Pour obtenir le sésame, la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNBPF) a monté un dossier de plus de 135 pages, tout en se dotant d’un comité de pilotage. Elle s’est également appuyée sur une reconnaissance de l’Unesco en novembre 2018 de la baguette de pain comme «patrimoine culturel immatériel national». Une étape préalable majeure avant une reconnaissance mondiale.

La candidature @cnbpf des « savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain » au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO #baguette #UNESCO pic.twitter.com/ZNfTtpSP3h — CNBPF - Confédération Boulangerie Pâtisserie (@cnbpf) November 21, 2022

La baguette a ainsi rejoint la pizza napolitaine et la bière belge, qui ont fait leur entrée au patrimoine mondial de l’Unesco en 2017. La dernière tradition culinaire intégrée à ce label était le couscous, reconnu comme spécialité du Maghreb par l’institution de l’ONU en janvier 2021.

A cette occasion, via son espace Arts & Culture, Google a mis en avant la baguette dans une exposition en ligne avec des conseils de professionnels ainsi qu’un résumé de son histoire et des anecdotes autour de ce produit dont l’appellation remonte au début du XXe siècle à Paris.

la baguette, produit qui pèse en France

D’un point de vue littéral, le poids d'une baguette de pain est de 250 grammes pour une longueur comprise entre 55 et 65 centimètres. Sa composition est simple : de l’eau, de la farine, du sel et de la levure.

Sur le plan économique, le secteur emploie 180.000 personnes, selon les données relayées par la CNBPF. Le chiffre d’affaires annuel des boulangeries-pâtisseries est estimé à 11 milliards d’euros toutes taxes comprises.

D’après l’exposition Google, 320 baguettes sont produites en France chaque seconde, soit près de 10 milliards par an. La CNBPF avance le chiffre de 12 millions de consommateurs présents dans les boulangeries françaises chaque jour.