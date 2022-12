Emmanuel Macron aux Etats-Unis : voici les cadeaux que le président va offrir à Joe Biden

En visite officielle à Washington, Emmanuel Macron offrira, ce jeudi soir, deux présents symboliques au président Joe Biden, à l’occasion d'une soirée de gala à la Maison Blanche.

Comme le veut la tradition, le président Emmanuel Macron, en visite d’Etat aux Etats-Unis, a emporté dans ses bagages plusieurs présents destinés à son homologue américain. Des cadeaux spécialement choisis pour Joe Biden, qui se verra notamment offrir une coupe de la célèbre maison d’orfèvrerie Christofle.

Cette pièce a été créée en 2012 en hommage à l’époque où Christofle traversait l'Atlantique à bord du célèbre paquebot Normandie, a annoncé l’Elysée. Pour mémoire, le premier voyage vers New York du Normandie avait été, en 1935, un événement international. Un présent symbolique qui fait référence aux liens qui unissent la France et les Etats-Unis mais aussi au savoir-faire français.

Une attention plus personnelle

Le président Emmanuel Macron a, par ailleurs, prévu une seconde attention, cette fois plus personnelle. Le chef d’Etat remettra, en effet, au président américain un disque en vinyle et en CD de la bande originale du film de Claude Lelouch «Un homme et une femme», dont la chanson éponyme composée par Francis Lai avait été à l'époque récompensée d'un Golden Globe.

Un présent hautement personnel puisque Joe Biden et son épouse Jill se sont rencontrés autour du film de Claude Lelouch, lauréat de la Palme d’or à Cannes en 1966. Le cinéaste fait d’ailleurs partie de la délégation française.

Pour l’heure, la Maison Blanche n’a pas encore dévoilé les présents que Joe Biden réserve au président français. Mais le dirigeant américain et son épouse ont d’ores et déjà annoncé un menu de gala, puisque 200 homards vivants ont fait leur dernier voyage jusqu'à Washington pour cette occasion.