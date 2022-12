Voici les 40 meilleurs mangas de 2022

Les éditeurs de mangas peuvent se féliciter, l'année 2022 a sans doute été d'une richesse inégalée en France. Voici notre sélection des 40 meilleurs mangas à offrir ou à s'offrir en cette période de Noël.

phénix, l'oiseau de feu

Phénix, l'oiseau de feu, supplante toutes les œuvres dessinées par le Dieu du manga, Osamu Tezuka. Réédité depuis août en France, chez Delcourt-Tonkam, après des années d'attente, Phénix constitue le chef d'œuvre de cet intarrissable narrateur. Et l'édition prestige qui accompagne ce retour dans les librairies françaises en témoigne pour rendre hommage au maître. Osamu Tezuka y déploie tout son art et ses réflexions autour d'une narration mêlant passé, présent et futur. Plusieurs générations se croisent avec pour guide phénix, l'oiseau légendaire, qui anime cette odyssée de l'espèce. Si les puristes classent ce chef d'œuvre à la croisée de la SF et de la fantasy, l'envergure de ce récit, qu'Osamu Tezuka a dessiné par fragments entre 1954 et 1988, constitue une bible inoubliable.

Phénix, L'oiseau de feu, de Osamu Tezuka, éd. Delcourt-Tonkam, deux tomes sur six disponibles.

Evangelion

La perfect edition de Neon Genesis Evangelion est arrivée en 2022 en France. Un must have pour qui se prétend fan de manga. Glénat livre ici une édition quasi identique à celle proposée récemment au Japon, avec une magnifique surcouverture arborant un effet de relief, un format plus grand (21 x 15 cm) que la précédente édition française, des pages couleurs et un papier blanc de meilleure qualité pour magnifier le rendu des dessins. Chaque tome rassemble deux tomes de l’édition originale, et Glénat entend proposer l’intégralité de la saga sur sept tomes.

Une excellente nouvelle pour se (re)plonger dans le frisson que procurait cette série de mecha questionnant la métaphysique de ses personnages Shinji, Rei et Asuka en tête. La SF intelligente de Hideaki Anno contribua à amener le genre à maturité, et sa version manga complète parfaitement l'anime culte.

Neon Genesis Evangelion perfect edition, de Yoshiyuki Sadamoto, éd. Glénat, tome 1 à 3 disponibles sur un total de 7.

Planètes

PLANETES © Makoto Yukimura / KODANSHA Ltd.

Si Vinland Saga nous plonge dans le passé des Vikings, Planètes nous emmène dans le futur, quand l'homme quitte le berceau de la Terre pour conquérir le système solaire. Deux chefs d'œuvre que l'on doit à un auteur : Makoto Yukimura. En 2022, Panini Manga réédite Planètes dans sa version deluxe et permet de découvrir l'intégralité de son récit d'anticipation en trois gros volumes.

Planètes nous emmène en l'an 2075, lorsque l'humanité a épuisé les ressources de notre bonne vieille planète bleue et part en exploiter ailleurs. On suit alors une équipe d'«éboueurs» de l'espace chargés de ramasser des déchets spatiaux qui orbitent autour de notre monde. Un travail crucial pour éviter le syndrôme de Kessler qui suppose qu'une constellation de milliards de déchets serait fatale pour l'exploration spatiale. Entre problématiques écologiques et interrogation métaphysique, Makoto Yukimura égrène au fil des chapitres un avenir compliqué pour l'humanité, qui ne tiendra que par ses rêves et ses ambitions exploratrices.

Planètes, de Makoto Yukimura, éd. Panini Manga, récit complet en 3 tomes disponibles.

fool night

© by YASUDA Kasumi / Shôgakukan

Si vous êtes à la recherche d’un manga de SF sortant des sentiers battus et rabattus, Fool Night mérite toute votre attention. Le mangaka Kasumi Yasuda nous emmène dans une dystopie où le futur de l’humanité se développe par le biais de la transfloraison, une opération visant certains volontaires à devenir des végétaux contre la somme de 10 millions de yens. Et dans un monde où la pauvreté règne, l’offre est alléchante. Fool Night est sans conteste l’un des meilleurs titres de l’année chez Glénat, car à l’originalité de son récit, Kasumi Yasuda mêle un polar inquiétant qui n’est pas sans rappeler l’ambiance de la série Psycho Pass.

Fool Night, de Kasumi Yasuda, éd. Glénat, tomes 1 à 3 disponibles.

manchuria opium squad

L’univers impitoyable de la pègre s’est largement développé en Manchourie durant la première moitié du XXe siècle, une région partagée entre plusieurs pays devenue la plaque tournante de l’opium. C’est dans ce contexte que le récit de Manchouria Opium Squad s’installe, lorsqu’un jeune agriculteur, Isamu Higata, vois sa mère souffrir de la peste et décide de mettre en pratique son savoir-faire pour purifier cette drogue et s’enrichir. Mais qui souhaite sa part du gâteau doit aussi affronter les redoutables mafias qui détiennent ce marché juteux. Manchuria Opium Squad est sans doute la série forte qui a porté les éditions Vega-Dupuis cette année, grâce à six premiers tomes d’une tension dramatique rare, son casting de fortes têtes et leur cruauté sans nom. Un manga destiné à un public averti qui parvient à se renouveler constamment.

Manchuria Opium Squad, de Shikako (dessin) et Tsukasa Monma (scenario), éd. Vega Dupuis, tomes 1 à 6 disponibles.

dai dark

Génialissime ! C’est sans doute le mot qui vient tout de suite à l’esprit après avoir lu le tout premier tome de Dai Dark paru chez Soleil Manga. Derrière cette œuvre à mi-chemin entre la dark fantasy et la science-fiction, on retrouve Q-Hayashida, l’autrice de l’inénarrable et néanmoins excellent Dorohedoro (adapté en anime sur Netflix).

Dai Dark





Découvrez le premier tome de Dai Dark, le nouveau manga de Q-Hayashida !





Si vous l'avez lu, que pensez-vous de cette nouvelle série ?#DaiDark #QHayashida

Son imagination fertile donne vie à un univers singulier où l’on s’attache à Sanko Zaha, un jeune voyageur de l’espace dont la réputation le précède, puisque ses os auraient l’étrange pouvoir d’exaucer n’importe quel souhait. Très convoité par des criminels avides de fortune, d’immortalité et de force, Sanko ne compte pas vendre sa peau aussi aisément et reste un dur à cuire aux étranges pouvoirs. Surtout, il est toujours accompagné d’un «sakadoh» transformable en forme de squelette baptisé Avakian. C’est sur ce scénario barré et sensationnel que Q-Hayashida tisse un récit à nul autre pareil, sombre, violent mais drôle, qui nous emmène dans un monde qui pulvérise toutes nos vérités.

Dai Dark de Q-Hayashida, éd. Soleil Manga, 3 tomes disponibles.

Choujin X

C’est un retour qu’on attendait avec une certaine délectation. L’auteur du vénéneux Tokyo Ghoul (éd. Glénat), Sui Ishida, signe Choujin X, une fresque crépusculaire sur les super-héros dont les deux premiers tomes ont tout pour convaincre, malgré un début très fouilli. Les premières planches donnent le ton, puisque l’on retrouve un duo de lycéens, Azuma et Tokio, l’un à qui tout réussi, l’autre évoluant dans l’ombre. Deux amis que le destin pourrait séparer lorsqu’ils vont se frotter aux Choujin, des mutants dotés de pouvoirs étranges. On pense inévitablement aux comics X-Men lorsque le scénario évolue, mais le talent de Sui Ishida apporte une noirceur inquiétante qui saisit le lecteur.

Choujin X, de Sui Ishida, éd. Glénat, tomes 1 et 2 disponibles.

SANCTUARY

Quand deux enfants, qui ont traversé l’enfer de la guerre ensemble, parviennent à en réchapper, plus rien ne peut les séparer. C’est le cas de Akira Hojo et Chiaki Asami qui se sont jurés de renverser le pouvoir établi au Japon pour en faire un pays neuf. Le premier est un redoutable yakuza, l’autre est un habile politicien et tous deux vont conjuguer leurs efforts pour survivre dans deux milieux de requins : la mafia et la politique. Sanctuary, c’est l’histoire d’une ascension. L’un des mangas les plus puissants qui soit, de par l’éclat de son scénario brillant, signé Sho Fumimura, sublimé par le dessin cathartique de Ryoichi Ikegami (Crying Freeman). Paru en France il y a plus de 20 ans, Sanctuary fait son grand retour en 2022 dans une édition double à ne pas rater.

Sanctuary, de Sho Fumimura et Ryoichi Ikegami, éd. Glénat, tomes 1 et 2 disponibles.

The Five Star Stories

Publié en 1986 et toujours en cours aujourd'hui, The Five Star Stories est une série de mechas culte qui arrive enfin en France depuis cet été 2022. Un rendez-vous qu'il ne faut surtout pas manquer, tant la série de Mamoru Nagano est un monument. Les curieux découvriront un space opera qui s'étale sur plusieurs millénaires alors qu'un empereur tente d'unir un amas d'étoiles et leurs systèmes solaires respectifs.

Les combats de robots géants, les multiples complots, la guerre mais aussi l'amour vont guider cette œuvre aux multiples facettes que la maison d'édition Noeve Grafx a eu la bonne idée de traduire enfin dans notre pays. L'édition est d'ailleurs sublime et répare à sa façon l'oubli de ce manga qui aurait dû figurer depuis longtemps dans les librairies françaises. Une œuvre que son auteur, Mamoru Nagano, n'a d'ailleurs toujours pas conclue au Japon, même si les derniers tomes édités semblent diriger doucement le récit vers une conclusion.

The Five Star Stories, de Mamoru Nagano, éd. Noeve Grafx, tome 1 disponible (récit en cours au Japon).

boys run the riot

© Keito Gaku / Kodansha Ltd.

Porteuses de valeurs propres à défendre la communauté LGBTQ+, les éditions Akata nous gratifient cette année d’une perle rare : Boys Run The Riot. Et ce premier manga de Keito Gaku, lui-même trans, est un régale tant l’auteur nous plonge dans l’adolescence et ses questionnements. On découvre alors Ryo, une femme en pleine crise de genre qui rejette son corps et cherche à faire respecter sa masculinité. Sa vie bascule le jour où Ryo rencontre Jin, un garçon fan de mode mais toujours jugé sur son look de racaille. Tous deux décident d’explorer plus en avant leur passion pour les fringues et créer une marque porteuse de leurs valeurs. Récompensé du prix Espoir du prestigieux concours Chiba Tetsuya au Japon, Keito Gaku livre un manga magnifique qui casse les codes et ouvre les esprits. Un auteur de talent est né et il a même été repéré par le FIBD d’Angoulême de 2023 pour le compter parmi sa sélection jeunesse.

Boys Run The Riot, de Keito Gaku, éd. Akata, tomes 3 sur 4 disponibles.

rokudenashi blues

Encore un retour, mais quel retour ! Les lecteurs avisés des meilleurs mangas des années 2000 en France se souviennent sans doute de Racaille Blues, édité chez J’ai Lu. Un titre dont les 42 tomes traduits étaient jusqu’à présents vendus à prix d’or sur le marché de l’occasion. Gardez votre argent et investissez dans sa nouvelle édition conservant le nom original Rokudensahi Blues.

#RokuDay





C’est le moment d’en apprendre plus sur le mangaka de Rokudenashi Blues !



Masanori Morita fait ses débuts dans le Jump au printemps 1988, après avoir été formé par le grand Tetsuo Hara… pic.twitter.com/wvO1msBSyI — Pika Edition (@pikaedition) May 22, 2022

Un titre qui a exercé une forte influence sur le genre furyô, mettant en scène des voyous au grand cœur. L’éditeur Pika a d’ailleurs choisi de lui faire honneur en lui offrant le rôle de fer de lance de sa nouvelle collection Masterpiece qui met en avant une sélection des meilleurs classiques. Une édition qui rassemble deux tomes en un et qui se révélera riche en bonus.

Si vous aimez Tokyo Revengers et GTO, Rokudenashi Blues est fait pour vous et son auteur Masanori Morita fait montre d’un talent qu’il développe avec maestria à mesure que les aventures de ses brutes émotives avancent. On y suit le destin de Taison Maeda, un jeune lycéen bagarreur qui ne rêve que d’une chose : devenir boxeur pro. Magistral.

Rokudenashi Blues, de Masanori Morita, éd. Pika, 4 tomes disponibles.

300 jours avec toi

[EXTRAIT EN LIGNE ]



300 JOURS AVEC TOI



Le 6 avril prochain, Doki-Doki vous emmène au pays des cerisiers pour vivre une romance bouleversante, avec le diptyque "300 jours avec toi".





Découvrez dès aujourd'hui un extrait du volume 1 !

Découvrez dès aujourd'hui un extrait du volume 1 !

Comment émouvoir son lecteur et lui offrir une belle leçon de vie ? Pour répondre à cette question, un magnifique exemple est à suivre avec 300 jours avec toi. Un récit complet en deux tomes, proposé par les éditions Doki-Doki. Le mangaka Kôhei Nagashii adapte avec sensibilité l’histoire d’amour tragique du roman du même nom de Masaki Kiritomo. On y fait alors la connaissance de deux étudiants en devenir, Naoto et Miu, dont l’amour naissant semble promis à un bel avenir. Mais Naoto possède un secret, celui de voir l’espérance de vie des gens qui l’entoure. Le jeune homme sait alors que Naoto n’a plus que 300 jours à vivre… A la fois touchante et déchirante, cette relation est dépeinte avec justesse par Kôhei Nagashii. Un manga subtile et émouvant.

300 jours avec toi, de Kôhei Nagashii, éd. Doki-Doki, tomes 1 et 2 disponibles.

frieren

Si l’on peut reprocher aux récit d’heroic fantasy de suivre toujours la même trame narrative, certains auteurs insufflent encore un vent de renouveau sur le genre. Frieren, paru chez Ki-oon, s’affiche comme l’exemple à suivre. Car son récit commence par la fin d’une longue quête de 10 années qui a vu un petit groupe de héros éradiquer le roi des démons. Parmi ce groupe, une elfe, nommée Frieren, jouit – comme tous les membres de sa race – de l’immortalité. Un avantage qui en fait un être à part, car pour elle les 10 années n’ont été que l'équivalent d'un été éphémère par rapport aux héros humains qui ont suivi ses pas. Néanmoins tous se font la promesse de se retrouver dans 50 ans, maintenant qu’une nouvelle ère de paix s’est ouverte grâce à leurs efforts. Les années passent et Frieren retrouve alors certains de ses amis, devenus vieillards qui s’éteignent sous ses yeux. L’âme en peine, l’elfe prend conscience de la fragilité de la vie.

J-8 ! Si vous avez encore besoin d'être convaincus, les responsables éditoriaux vous racontent l'histoire de la naissance de "Frieren" !





C'est sur notre chaîne Youtube

A la fois poétique et touchant, Frieren reste aussi un manga d’aventure qui prend toute son envergure dès le 2e tome. Surtout, le scénario original de Kanehito Yamada se trouve magnifié par le dessin toute en finesse de Tsukasa Abe. Superbe.

Frieren, de Kanehito Yamada (scénario) et Tsukasa Abe (dessin), éd. Ki-oon, 5 tomes disponibles.

naruto - édition hokage -

On ne présente plus Naruto, l’un des mangas les plus vendus en France depuis 20 ans, avec plus de 25 millions d’exemplaires vendus. Un anniversaire que les éditions Kana entendent célébrer avec une toute nouvelle édition baptisée Hokage.

Une collection unique à la France puisqu’elle propose de retrouver les aventures du ninja blond avec des tomes rassemblant plus de deux tomes en un de la version orginale, mais aussi des pages bonus avec des illustrations jamais publiées officiellement en France, et même le chapitre 0 (encore inédit ici) qui jetait les bases de ce qui deviendra le plus grand succès de Masashi Kishimoto. Le tout en grand format (21 X 14 cm).

Naruto – Edition Hokage -, de Masashi Kishimoto, éd. Kana, 5 tomes disponibles

les voyages de kitaro

Shigeru Mizuki (1922-2015) s'est vu honoré en début d'année au FIBD d’Angoulême pour lui rendre hommage. Et pour célébrer les 100 ans de sa naissance, les éditions Cornélius nous livrent un inédit de Kitaro le Repoussant, son personnage fétiche avec lequel il a vécu mille et une aventures entre 1959 et 1969.

L’an 2022 marque donc la traduction des Voyages de Kitaro, un manga en deux tomes qui vient compléter la collection des 11 volumes des premières aventures du petit yokai borgne. Car Kitaro est un enfant qui vit dans le monde des yokai, ces célèbres esprits japonais aux pouvoirs extraordinaires. Si Shigeru Mizuki s’était employé à mettre Kitaro en scène face aux démons du pays du soleil-levant, son personnage prend ici un radeau pour partir à la rencontre des légendes d’autres pays. On le retrouve donc face aux fantômes et aux monstres du folklore asiatique, russe et européen, dont le fameux Dracula qui donnera du fil à retordre à notre petit héros et à ses amis yokai.

Nous avons reçu les premiers exemplaires des "Voyages de Kitaro" de #ShigeruMizuki ! Cette nouvelle aventure inédite de Kitaro, indépendante du reste de la série, sera disponible dans une semaine chez votre libraire !

On retombe évidemment sous le charme des récits de l’espiègle conteur qu’est Shigeru Mizuki. Un mangaka qui fut soldat durant la 2de guerre mondial et qui s’est toujours employé à dépeindre toutes les facettes de l’âme humaine à travers le portrait de ses milliers de personnages singuliers. Et pour celles et ceux qui découvrent son extraordinaire héritage, ne vous fiez pas à l’aspect naïf de son trait, Mizuki-san est un maître dans son art. Respect.

Les voyages de Kitaro, de Shigeru Mizuki, éd. Cornélius, récit complet en 2 tomes disponibles.

city hunter - ultimate edition

On ne présente plus Ryô Saeba, alias Nicky Larson, tour à tour garde du corps, détective privé, obsédé et bourreau des cœurs. Depuis les années 1980, les décennies ont passé mais le héros de Tsukasa Hojo reste à la fois magnifique et touchant. Cette fin d’année est l’occasion de replonger dans ses aventures à travers une complete edition qui offrent quelques belles pages colorisées comme lors de sa parution dans le Weekly Shonen Jump des origines.

City Hunter – complete edition, de Tukasa Hojo, éd. Panini Manga, tomes 1, 2 et 3 disponibles.

hokuto no ken - édition extrême

«HATATATATATATA ! OAATAAA !» «GAAAH… GAGAGAH… ARGH» «Tu ne le sais pas, mais si si tu n’achètes pas cette édition extrême tout de suite, tu es déjà mort»… Voilà bientôt 40 ans (en 2023) que Kenshiro, l’héritier du Hokuto Ryuken distribue des mandales et brises des os. Un must have de la nukexploitation.

Hokuto no Ken – édition extrême -, de Buroson et Tetsuo Hara, éd. Crunchyroll, tomes 1 à 3 disponibles.

dragon quest - the adventure of dai

Un temps connu sous le nom de Fly lors de sa diffusion au sein du club Dorothée dans les années 1990, puis dans sa première édition manga en France chez J’ai Lu, cette œuvre a été rééditée chez Tonkam sous le nom de La Quête de Dai à la fin des années 2000. Une édition épuisée depuis, alors que ce manga d’heroic fantasy est considéré comme l’un des meilleurs du genre (et c’est peu de le dire). En 2022, un rayon de soleil vient caresser chez les libraires la section mangas en mettant en valeur la toute nouvelle édition de luxe de ce manga. Renommé Dragon Quest – The Adventure of Dai (j’espère que vous suivez toujours). Il s’agit là de la version la plus aboutie du manga de Riku Sanjo (scénario) et Koji Inada (au dessin). Un duo qui fait des merveilles en termes de narration et qui met en avant un trio d’aventuriers attachant : Dai, Pop et Maam.

Dragon Quest - The adventure of Daï - Plus qu'une semaine et ce sera en librairie



Dragon Quest - The adventure of Daï - Plus qu'une semaine et ce sera en librairie

Toutes les infos

Superbe épopée qui s’inscrit dans le côté classique de la saga vidéoludique Dragon Quest, The Adventure of Dai en offre une adaptation assez libre et prend surtout le temps de développer chaque personnage et particulièrement les méchants pour offrir à chacun une profondeur intéressante. Un point qui fait toute la fraîcheur de ce classique porté par un dessin net et précis que cette édition de luxe met en avant avec des pages couleurs inédites avec un papier au grammage plus dense. Initialement publié sur 37 tomes, The Adventure of Dai profite ici d’une édition exemplaire qui réunit l’équivalent de deux tomes en un. Alors que le manga jouit d’une excellente nouvelle série animée en 100 épisodes en France sur Crunchyroll et ADN, cette édition s’avère un bon complément à la fois pour les nostalgiques de Dai mais aussi pour ses nouveaux fans.

Dragon Quest – The Adventure of Dai, de Riku Sanjo (scénario) et Koji Inada (dessin), éd. Delcourt-Tonkam, 4 tomes disponibles.

trillion game

Trillion Game 2022 c’est aussi une double dose de Ryoichi Ikegami, avec Sancturay d’une part (voir plus haut) et ce tout nouveau Trillion Game, dont on ne va pas se plaindre. On retrouve ici tout le talent de ce brillant dessinateur au service de la plume de Riichiro Inagaki, qui nous plonge au cœur de la start-up génération qui se frotte aux gros poissons de la tech et de leurs milliards de dollars. Trillion Game, c’est le jeu de la finance où deux jeunes requins se lancent le défi de monter leur boîte et d’engranger 1.000 milliards de dollars. On plonge alors avec eux dans le grand bain de la finance où les gros poissons mangent les petits et il va leur falloir ruser pour survivre. Passionnant et surtout jamais barbant.

Trillion Game, de Ryoichi Ikegami et Riichiro Inagaki, éd. Glénat, tomes 1 et 2 disponibles.

dandadan

«I want to believe» arborait le poster de l’agent Mulder au FBI dans la série The X-Files. Une devise que l’on peut aisément retrouver dans Dandadan, la nouvelle pépite de Crunchyroll. Un manga qui devrait séduire celles et ceux qui croient aux esprits et aux extraterrestres. Deux mondes souvent antinomiques et qui se retrouvent ici au cœur d’une querelle entre deux lycéens : Momo Ayase et Ken Takakura. Complètement déjanté et s’amusant à jouer avec les codes du paranormal, Dandadan est, comme un certain Jujutsu Kaisen, un shônen aux frontières du Seinen et du réel. A ne pas râter.

Dandadan, de Yukinobu Tatsu, éd. Crunchyroll, tomes 1 et 2 disponibles.

Le livre des sorcières

Le premier chapitre du Livre des Sorcières est disponible gratuitement sur Glénat Manga Max !





Venez découvrir notre nouveau seinen sur l'obscurantisme !



https://t.co/bfbr7xibGE pic.twitter.com/tVzhNfTLx9 — Glénat Manga SAKAMOTO DAYS - 6 AVRIL (@Glenat_Manga) March 10, 2022

Glénat se plonge dans l’univers de la sorcellerie et des légendes en proposant le très intriguant Le Livre des Sorcières. Un récit complet en trois tomes, dont les deux premiers sont déjà disponibles. Transposée au temps du Moyen Âge et de la chasse aux sorcières, l’histoire développée par Ebishi Maki s’intéresse à d’étranges attaques qui auraient été menées par un loup-garou dans un village. Chargé de l’enquête, un médecin est dépêché sur place en la personne de Jean Wier. Un personnage ayant réellement existé entre 1515 et 1588. Connu pour s’être opposé à la chasse aux sorcière, Jean Wier occupe ici un rôle central dans une œuvre où les légendes servent l’obscurantisme, mais où l’enquête va permettre de mieux comprendre les prémices de la psychiatrie. Passionnant.

Le livre des sorcières, de Ebishi Maki, éd. Glénat, récit complet en 3 tomes disponibles.

les amants sacrifiés

Avec Les Amants Sacrifiés, les éditions Ki-oon rappellent l’immense Masasumi Kakizaki dont le talent avait été mis en lumière avec son chef d’œuvre carcéral Rainbow et le violent Bestiarius. Avec sa plume acérée, le mangaka nous emmène dans les années 1940 pour une fresque historique qui se déroule entre le Japon, la Manchourie et les Etats-Unis, où un couple va connaître les affres de la guerre et un cruel dilemme dont souffrira leur amour. Un récit poignant en deux tomes, également adapté en film.

Les Amants Sacrifiés, de Masasumi Kakizaki, éd. Ki-oon, récit complet en deux tomes.

coffee moon

Coffee Moon est sans doute le manga qui devrait séduire les amatrices de cosplay, mais aussi fédérer les amateurs de SF. La maison d’éditions Doki Doki livre ici un manga surprenant, à la fois ténébreux, intelligent, graphique et punk. Car derrière les allures de filles sages que ses couvertures dévoilent, Coffee Moon nous plonge dans une boucle temporelle dérangeante et déstabilisante, dont les différentes héroïnes tenteront de sortir. Le talent de Mochito Bota (au dessin et au scénario) donne à admirer une œuvre ado-adulte très mûre, dont on attend le dénouement avec impatience.

Coffee Moon, de Mochito Bota, éd. Doki Doki, tomes 1 et 2 disponibles.

four knights of the apocalypse

Attendu par les nombreux fans de Seven Deadly Sins, Four Knights of the Apocalypse de Nakaba Suzuki s’affiche comme un spin-off qui plaira aux fans de la première heure. On y retrouve le jeune Percival dont la vie bascule le jour de ses 16 ans où il est laissé pour mort par un chevalier venu éliminer le danger potentiel qu’il représenterait pour le roi Arthur. Pourtant, cet adolescent survit miraculeusement à ses blessures. Si la vengeance le mène, c’est aussi un prétexte pour se lancer dans une aventure peuplée de légendes.

Nakaba Suzuki n’en n’avait donc pas fini avec les récits d’heroic fantasy. Si Seven Deadly Sins (lui aussi édité chez Pika) a été son premier succès, ce Four Knights of the Apocalypse marche dans ses pas. On apprécie tout particulièrement le trait à la fois clair, doux et précis de cet auteur, qui sait également mettre en scène un shônen pur et dur où les légendes arthuriennes croisent les références bibliques.

Four knights of the apocalypse, de Nakaba Suzuki, éd. Pika, tomes 1 et 2 disponibles.

bienvenue au café des chats

© by AIZAWA Ikue / Futabasha

Au Japon, les neko café sont toujours tendance. Mais ces salons de thé où nos amis félins profitent de câlins à longueur de journée (les pauvres) regorgent aussi d’histoires insolites à raconter. C’est le parti pris par Ikue Aizawa, l’excellente autrice de Demande à Modigliani. Avec son Bienvenue au café des chats, elle croque ici ou là des tranches de vie dans un café qui sert de refuge aux chats errants en mal de caresses. Difficile de résister à ces petites boules de poils pour les clients qui finissent tous par craquer pour de bonnes raisons. Avec ce One-Shot, Ikue Aizawa laisse libre court à son talent pour offrir un manga feel good très agréable pour finir l’année.

Bienvenue au café des chats, de Ikue Aizawa, NaBan éditions, récit complet en un tome.

dynamic heroes

Goldorak, Great Mazinger, Mazinger Z, Cherry Miel ou encore Devil Man, tous les grands héros imaginés par Gô Nagai dans les années 1970 se retrouvent dans une œuvre chorale : Dynamic Heroes. Un manga tout en couleur dessiné avec un coup de crayon vintage à souhait par Kazuhiro Ochi et scénarisé par Gô Nagai. Les éditions Isan Manga poursuivent leur quête visant à exposer ce patrimoine dans un récit qui se veut la suite directe de Goldorak, lorsque Actarus et Phénicia rejoignent la planète Euphor, après avoir sauvé la Terre. Un manga épique et nostalgique.

Dynamic Heroes, de Gô Nagai et Kazuhiro Ochi, éd. Isan Manga, tome 1 disponible.

Oshi no Ko

Ne vous fiez donc pas à sa couverture qui laisse croire à une enième «magical girl», car Oshi no Ko nous plonge au cœur d'un manga plus adulte qui dénonce les travers du star système. «Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait votre vie si vous étiez né beau et entouré de personnes influentes ?», interrogent Aka Akasaka et Mengo Yokoyari dès la première page de leur manga. Le tandem nous plonge ainsi dans le milieu du spectacle et des fameuses idoles japonaises. Lorsqu'une chanteuse à succès Aï Hoshino met au monde des jumeaux, elle est loin de se douter que sa vie basculera quelques années plus tard lorsque un fan lui donnera la mort. D'une enfance heureuse, les orphelins d'Aï vont décider de monter sur les planches dix ans plus tard et, sous la lumière des projecteurs, de mettre en œuvre leurs ambitions respectives. Les deux premiers tomes d'Oshi no Ko ont été publiés en janvier et nous vous recommandons vivement de les prendre ensemble, tant la tension monte d'un cran entre les deux, le premier posant les bases du récit, le deuxième entrant dans le vif du sujet.

Hosi no Ko, de Aka Akasaka et Mengo Yokoyari, éd. Kurokawa, 5 tomes disponibles.

Léviathan

Nouvelle création originale de l'éditeur Ki-oon, Léviathan devrait être suivi de près par tous les amateurs d'Alien et de Blame!, puisque son auteur Shiro Kuroi y propose un récit ambitieux, graphiquement à la croisée de ces œuvres. Le premier tome nous plonge dans un voyage de classe à travers l'espace qui vire au drame lorsque le cargo spatial qui transporte les élèves est percurté par ce qui ressemble à une pluie de météorites. Une catastrophe qui laisse pour seule survivante une classe entière. L'existence de chacun est alors en danger... Shiro Kuroi livre ici un travail impressionnant et nous installe dans un huis-clos angoissant au cœur d'un vaisseau spatial qui recèle de sombres secrets.

Léviathan, de Shiro Kuroi, éd. Ki-oon, 2 tomes dipsonibles.

Badass Cop & Dolphin

En attendant le 12 janvier, on vous propose de lire gratuitement le chapitre 1 de Badass Cop & Dolphin :

C'est sans nul doute le manga le plus vivifiant de l'année. Badass Cop & Dolphin, paru chez Kazé, est à notre sens une bonne surprise si vous recherchez un manga délirant. Auteur de Beelzebub (également chez Kazé), Ryuhei Tamura livre un dessin impeccable autour d'un scénario vraiment incongru, puisque celui-ci amène un flic aux méthodes expéditives (dans le genre Inspecteur Harry avec Clint Eastwood) à faire équipe avec un Dauphin anthropomorphe. Ce nouveau titre, terminé en cinq tomes, apporte du sang neuf dans la catégorie comédie. Badass Cop & Dolphin reprends le principe du buddy movie, avec un tandem de choc et bien inspiré pour faire régner la loi jusqu'au bord des plages.

Badass Cop & Dolphin, de Ryuhei Tamura, éd. Kazé, récit complet en 5 tomes disponibles.

the far east incident

© by OHUE Aguri / Enterbrain

Les contextes de la fin de la seconde guerre mondiale et de la débâcle japonaise servent de toile de fond à l’excellent The Far East Incident. Un seinen rondement mené par le dessin à la fois riche et précis de Aguri Ohue. Nous sommes en 1945 lorsque nous tournons les pages de ce manga qui met en scène une escouade de barbouzes chargée d’éliminer l’Unité 731, un groupe de militaires génétiquement modifiés devenu gênant pour le pouvoir japonais. Mené tambour battant, ce manga est l’une des bonnes surprises de 2022, d’autant que son auteur y soigne les détails tout en laissant quelques clins d’œil à Lupin The Third.

The Far East Incident, de Aguri Ohue, éd. Vega Dupuis, tome 1 disponible.

appare ranman!

Avec Appare Ranman!, les éditions Doki-Doki ont la bonne idée d’offrir au public français la version manga d’une des meilleures séries animées de 2020. Prenant place à la fin du XIXe siècle, cette aventure menée tambour battant met en scène un jeune ingénieur de génie, Sorano Appare, et un samouraï charismatique mais couard, Isshiki Kosame. Un tandem improbable qui va quitter son Japon natal pour rejoindre les Etats-Unis et participer à une course automobile folle à travers tout le pays.

[SORTIES DOKI-DOKI du 2 MARS ]



APPARE RANMAN ! vol.1



Parution le 2 Mars 2022





Une course automobile acharnée en plein cœur des États-Unis du 19e siècle ! INCLUS : une jaquette réversible





+ d'infos & extrait https://t.co/oY7Gylx3pU



+ d'infos & extrait

Superbement mis en scène par le studio PA. Works côté anime, Appare Ranman! version manga est tout aussi jouissif et remarquablement dessiné par le talentueux Ahn Dongshik, qui avait déjà œuvré au chara design de la série TV. Surtout, les mangavores auront reconnu ici l’auteur du génial Renjoh Desperado (éd. Kurokawa). Une excellente nouvelle d’autant qu’Appare Ranman! est une série courte bouclée en trois tomes menés pied au plancher.

Appare Ranman!, de Ahn Dongshik, éd. Doki-Doki, récit complet en 3 tomes disponibles.

les promeneuses de l'apocalypse

©Sakae Saito 2021 KADOKAWA CORPORATION

Que feriez-vous si vous surviviez à l’apocalypse ? Pour Yôko et Airi la réponse se trouve loin des bunkers où se terrer. Car ces deux amis ont décidé tout simplement de partir en balade à travers le Japon en enfourchant leur moto-cross. Une flânerie qui leur ouvre les yeux sur les diverses merveilles qui les entourent. Et ces éternelles optimistes, qui devront toutefois se plier à la logique survivaliste, embarquent les lecteurs avec une sincérité qui donne envie de les accompagner.

Les promeneuses de l’apocalypse, de Sakae Saito, éd. Doki Doki, tomes 1 et 2 disponibles.

call of the night

© 2022 Kotoyama, Shogakukan/Call of The Night Committee

Que feriez-vous si, lors d’une balade nocturne, votre chemin croisait celui d’un vampire ? C’est la question à laquelle doit répondre le jeune Kô Yamori, dans Call of The Night, dont le désir de liberté nocturne l’amène à croiser l’étrange Nazuna Nanakusa. Une vampire aussi jolie que folle qui va l’entraîner dans des nuits blanches comme une long rêve/cauchemar sans fin. Kotoyama y déploie un talent certain autour de ce duo détonant, où ce collégien de 14 ans découvre l’émancipation et le désir de vivre. Un titre à retrouver aussi en série animée sur ADN.

Call of the Night, de Kotoyama, éd. Kurokawa, tomes 1 et 2 disponibles.

v2 panzer

V2 PANZER © LEIJI MATSUMOTO 1994 ALL RIGHTS RESERVED

Non, vous n'avez pas encore tout lu de Leiji Matsumoto. Le papa d'Albator et de Galaxy Express 999 s'est aussi inspiré du Mad Max des années 1980 avec V2 Panzer paru initalement en 1987 au Japon. Dans ce titre, Leiji Matsumoto nous emmène dans un monde post-apocalyptique où une jeune femme intrépide, Savior Serazad, nous entraîne dans une course de moto mortelle. Un road trip qui pourrait partir sur les chapeaux de roues, mais qui prend en réalité de le temps d'installer son ambiance, portée par la charmante et faussement ingénue Savoir. Une femme, des flingues et sa moto... Voici ce qui composent le centre du récit de Leiji Matsumoto qui semble ici prendre un plaisir certain à dessiner de la belle mécanique. On retrouve tous les ingrédients qui composent les récits humanistes du maître, avec quelques clins d'œil à ses différentes œuvres. Les amateurs de Gun Frontier apprécieront notamment le côté western de V2 Panzer qui profite d'une excellente édition, avec une couverture réversible du plus bel effet.

V2 Panzer, de Leiji Matsumoto, éd. Kana, en un tome complet disponible.

Wonder 3

Mina-san konnichiwa! Shin'Ichi, son grand frère et les Wonder Three pourront-ils changer le destin funeste de la Terre? Découvrez-le dans cette aventure par Tezuka en 3 tomes, dispo en préco dans le PSF avec 6 exlibris :

Alors que Delcourt-Tonkam réédite Dororo dans une édition prestige, Isan Manga propose de l'inédit dans l'inépuisable collection d'œuvres du grand Osamu Tezuka (1928-1989). Wonder 3 (prononcé Wonder Three) est disponible dans une édition de luxe qui publiera cette année la totalité de ce récit en trois tomes. Avec cette œuvre de science-fiction, le père d'Astro Boy met en scène trois extraterrestres venus sur Terre pour évaluer les hommes dont le comportement cause du tort à la nature. Mais leur sévère mission se verra attendrie par un jeune garçon porteur d'espoir. Toujours impeccable, le travail d'Isan Manga permet d'ajouter à sa collection un nouveau trésor méconnu en France.

W3, de Osamu Tezuka, éd. Isan Manga, récit complet en 3 tomes disponibles.

Team Phoenix

Toujours pour rendre hommage Osmau Tezuka, les éditions Vega-Dupuis ont choisi de produire une œuvre originale autour de son univers. Car Team Phoenix n'est pas dessiné par un Japonais, mais par l'auteur espagnol Kenny Ruiz dont le trait fait des merveilles. L'histoire s'intéresse à une guerre qui opposa l'humanité face aux robots. Après le triomphe des machines, les humains jugés obsolètes sont froidement condamnés à mort, tandis que ceux jugés encore utiles héritent d'un permis de vivre. Afin de combattre le joug des robots, l'humanité voit un groupe de héros se former.

Team Phoenix, de Kenny Ruiz, éd. Vega-Dupuis, tome 1 et 2 disponibles.

Horimiya

© by HAGIWARA Daisuke / Square Enix

Dans le registre shôjô, les éditions Nobi Nobi (Pika) propose Horimiya, une série très attendue en France par les amateurs du genre, alors que sa version anime est disponible dans l'Hexagone chez Wakanim. Editée en 2011 au Japon, cette série qui tourne autour de l'amour raconte avec talent et une bonne dose peps la relation entre les lycéens Hori et Miyamura. L'une paraît ennuyeuse et effacée, tandis que l'autre semble associal et impulsif, mais en apprenant à se connaître ils dévoilent des personnalités bien différentes. Si les première pages de la série pourraient refroidir les personnes pensant découvrir un scénario déjà raconté 100 fois, Horimiya mérite que l'on s'y attarde, tant le duo d'auteurs Hero et Daisuke Hagiwara glissent de bonnes idées pour relancer l'intérêt du lecteur.

Horimiya, de Hero et Daisuke Hagiwara, éd. Nobi Nobi, 7 tomes disponibles.

nier automata opération pearl harbor

Auréolé d’une sortie récente sur Switch après avoir conquis les possesseurs de PS4 et Xbox One, Nier Automata est considéré comme l’un des meilleurs J-RPG de cette génération et les éditions Kurokawa nous offrent en cette fin d‘année un spin-off inédit en manga. Un épisode sous-titré Opération Pearl Harbor et imaginé par Yoko Taro, le créateur de la licence. Megumi Soramichi dégaine sa plume pour animer les sabres de la belle androïde prénommée N°2 qui nous projette en l’an 11941. Dans ce futur lointain, un conflit fait rage sur terre où l’humanité se défend en envoyant des androïdes mortels pour détruire une forme de vie mécanique extraterrestre. De l’action jalonne cette version manga hommage au jeu d’origine, portée par une mise en scène dynamique qui plaira aux fans.

Nier Automata Opération Pearl Harbor, de Yoko Taro et Megumi Soramichi, éd. Kurokawa, tome 1 disponible.

De nous il ne restera que des cendres

© Akira Kasugai

Récit glaçant et violent, «De nous il ne restera que des cendres» rejoint la collection Big Kana (seinen) de l'éditeur. Akira Kasugai, son auteur, dépeint une histoire particulièrement sombre où un assassin dénommé Yû est prêt à tout pour découvrir l'homme qui a décimé sa famille. Une volonté de vengeance qui le pousse à commettre des meurtres de sang froid, y compris en se faisant passer pour une femme. Akira Kasugai réalise également un travail intéressant sur l'ambiance de ce manga qui ne s'adresse pas aux âmes sensibles. Sans doute le thriller de l'année.

De nous il ne restera que des cendres, de Akira Kasugai, éd. Kana, 4 tomes disponibles.

FROM THE CHILDREN COUNTRY

En 2022, l'éditeur Meian a proposé de nombreuses nouveautés mangas pour enrichir son catalogue. Parmi les premières notables, nous retenons From The Children Country. Un récit haletant en deux tomes qui n'est pas sans rappeler, à sa manière, L'Ecole Emportée du célèbre Kazuo Umezu. L'histoire développée par Naoto Akiyama nous transpose dans un monde où un séisme change à jamais la face du monde puisque seul les enfants ont survécu, tandis que les adultes se sont transformés en monstres. Une histoire de survie qui confrontera notamment des adolescents à la dure réalité.

From The Children Country, de Naoto Akiyama, éd. Meian, récit complet en 2 tomes disponibles.

Bonus - Dragon ball le Super Livre Tome 2

Glénat poursuit son travail patrimonial autour de Dragon Ball en éditant le 2e tome des «Super Livre». Après un premier ouvrage dédié aux manga sorti l’an passé, c’est un nouveau livre encyclopédique qui se penche sur son adaptation animée. Un Super Livre richement détaillé pour revivre tous les événements qui ont ponctué la première partie de cette série, depuis l’enfance de Son Goku à son combat mené contre Boo marquant la fin de Dragon Ball Z. Un indispensable pour tout fan de la saga.

Dragon Ball Le Super Livre Tome 2, éd. Glénat.