Indiana Jones 5 : la bande-annonce dévoile le visage d'Harrison Ford rajeuni numériquement

La première bande-annonce d'Indiana Jones 5, dont le titre final, «Indiana Jones and the Dial of Destiny» a été dévoilé par la même occasion, est enfin arrivée. L’occasion de découvrir le visage d’Harrison Ford rajeuni grâce à des images de synthèse.

Indy est de retour et il n’a pas pris une ride (ou presque). Dans la première bande-annonce du nouveau volet d'Indiana Jones («Le Cadran de la Destinée») qui a été dévoilée à la Brazil Comic Con, et mise en ligne ce jeudi 1er décembre par Lucasfilm, l’acteur Harrison Ford, qui retrouve avec ce film, et pour une dernière fois, son célèbre rôle d’archéologue aventurier, apparaît à deux âges différents.

Interrogé récemment par le magazine Esquire, le cinéaste James Mangold, qui prend la relève de Spielberg et Lucas, tous deux producteurs exécutifs de ce nouveau long-métrage, avait annoncé l’utilisation d’effets spéciaux numériques pour rajeunir l’acteur dans la scène d’ouverture. «Je souhaitais plonger le public dans l'atmosphère des vieux films d'aventure comme Steven Spielberg et George Lucas l'ont fait pour les premiers opus. Je veux donner au public une décharge d'adrénaline dès le début du film».

Et toujours les Nazis

La scène en question se déroule en 1944 dans un château grouillant de Nazis. Harrison Ford, 80 ans, dit avoir été bluffé par cette technique de rajeunissement. «C'est la première fois que j'y crois vraiment», a-t-il assuré, selon les propos rapportés par Allociné. «C'est un peu effrayant. Je ne pense pas que je veuille savoir comment ça marche, mais ça marche. En revanche, ça ne me donne pas envie d'être jeune à nouveau. Je suis heureux d'avoir mon âge», a-t-il plaisanté.

La bande-annonce d'«Indiana Jones and the Dial of Destiny» dévoile également de nouveaux clichés de nombreux autres membres de la distribution, notamment de l’actrice Phoebe Waller-Bridge dans la peau d'Helena, la filleule d’Indy, mais aussi de Mads Mikkelsen, Boyd Holbrookmais ou encore Antonio Banderas.

Harrison Ford partage également l'écran avec Shaunette Renée Wilson de «Black Panther», Toby Jones, et le vétéran de la franchise, John Rhys-Davies, vu pour la dernière fois dans le rôle de Sallah en 1989, dans «Indiana Jones et la dernière croisade».

Les scènes d’action semblent assez excitantes et fidèles à la tradition de la mythique saga. «Nous avons une histoire vraiment humaine à raconter, ainsi qu'un film qui va vous botter le cul», a promis Harrison Ford lors d'une convention Disney en septembre. De quoi mettre l’eau à la bouche des fans, qui pourront découvrir le film en salles en France le 28 juin prochain.