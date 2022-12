Festival de Cannes 2023 : un «western queer» de Pedro Almodóvar en ouverture

Dans un épisode du podcast de la chanteuse Dua Lipa, publié ce vendredi 2 décembre, Pedro Almodóvar a révélé le sujet de son prochain projet : un «western queer» avec Ethan Hawke. Le court-métrage fera l’ouverture de la prochaine édition du Festival de Cannes.

Difficile de concevoir un Festival de Cannes sans Pedro Almodóvar. Le réalisateur de «Tout sur ma mère», «Volver» ou «La piel que habito» présentera son nouveau projet sur la Croisette, en 2023, un film dont la thématique n’est pas sans rappeler «Le Secret de Brokeback Mountain».

A l’affiche, on retrouvera deux poids lourds d’Hollywood : l'américain Ethan Hawke («Bienvenue à Gattaca», «Lord of War») et l’américano-chilien Pedro Pascal («Games of Thrones», «The Mandalorian»).

For episode 11 of ‘Dua Lipa: At Your Service’ I am so proud (and slightly starstruck!) to welcome the internationally acclaimed Spanish film director Pedro Almodóvar as my guest!





Known for his bold and transgressive creations, Almodóvar’s filmmaking career began in the late pic.twitter.com/690S7A3FXT

