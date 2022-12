Guns N’ Roses traîne en justice une boutique d’armes américaine qui porte son nom

Le groupe de hard-rock américain Guns N’ Roses a annoncé intenter une action en justice contre une société qui gère une boutique d’armes en ligne, fustigeant l’entreprise pour s’être injustement appropriée son nom.

Texas Guns and Roses n’est pas une chanson inédite du groupe californien. Mais le nom d’une boutique d’armes basée à Houston (Texas), et qui propose un service de vente en ligne. Un nom qui n’est pas vraiment du goût des auteurs de Sweet Child O’ Mine.

Dans une plainte déposée à Los Angeles, les avocats de Guns N’ Roses ont déclaré que le gestionnaire de la boutique en ligne, Jersey Village Florist LLC, trompait les consommateurs en leur faisant croire que l’armurerie avait un lien avec le groupe.

Des opinions politiques «polarisantes»

Guns N’ Roses ne veut «raisonnablement pas être associé au défendeur, un détaillant d’armes à feu et d’autres armes», souligne la plainte, déposée le 1er décembre dernier. Précisant en outre que l’entreprise n’a pas reçu «l’approbation, la licence ou le consentement» du groupe lors de son enregistrement, en 2016.

Le groupe affirme également que le détaillant «adopte, sur le site web, des opinions politiques liées à la réglementation et au contrôle des armes à feu, qui peuvent polariser de nombreux consommateurs américains».

En plus d’un procès avec jury, les avocats ont exigé une ordonnance du tribunal interdisant l’utilisation du nom du site, ainsi que des dommages et intérêts, dont le montant n’a pas été spécifié. La boutique en ligne, quant à elle, n’a pas répondu immédiatement à leurs sollicitations, mais le site n'est plus visible actuellement.

Formé en 1984, Guns N’ Roses, l’un des groupes de rock les plus populaires, a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame à Cleveland (Ohio) en 2012, aux côtés d’artistes et groupes cultes comme Elvis Presley, Simon and Garfunkel et David Bowie.

Le groupe avait, par le passé, déjà fait part de son opposition à la vente libre d'armes à feu. En 2016, le bassiste, Duff McKagan, avait appelé le gouvernement fédéral à durcir les conditions pour l'achat d'armes. Ajoutant tout de même respecter le principe du droit au port d'armes.