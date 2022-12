Johnny Hallyday : livres, BD, albums... Les hommages se multiplient pour les 5 ans de la mort du «Taulier»

Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday disparaissait à l’âge de 74 ans. Cinq ans plus tard, les sorties d’albums, de livres, de coffrets et des spectacles se multiplient pour faire revivre l’idole des jeunes.

En attendant de se rendre à «Johnny Hallyday l'Exposition», qui se tiendra à Paris en 2024, les fans du chanteur emporté par un cancer du poumon, vont pouvoir se consoler avec de nombreux hommages, à l'occasion du cinquième anniversaire de sa mort.

Le livre «Johnny Hallyday - Les années Tony Frank»

Le photographe Tony Frank a accompagné «l’idole des jeunes» pendant quarante ans, le suivant aussi bien dans les coulisses de ses concerts que pendant ses voyages. Dans ce livre paru aux éditions Epa, celui qui a signé la couverture de l'album «Histoire de Melody Nelson» du grand Serge Gainsbourg, immortalise les grandes périodes de la vie de Johnny Hallyday à travers plus de 600 clichés.

© Tony Frank/Editions Epa

Le coffret collector Bercy

C’est une magnifique édition limitée et numérotée (1.500 exemplaires) qui est proposée aux fans avec des captations des concerts du rockeur dans la mythique salle parisienne en 1987, 1990, 1992, 1995 et 2003. Le coffret métal collector Bercy réunit 20 vinyles, 10 CD, 5 DVD live, ainsi que des entretiens exclusifs et des images de répétitions totalement inédites. Au total, cela représente plus de 20 heures de live audio et vidéo.

© DR

La BD «Johnny Hallyday : les tendres années 1943-1969»

En collaboration avec le dessinateur Yann Sougey-Fils, l’auteur et biographe Fabien Lecœuvre signe la bande-dessinée «Johnny Hallyday : les tendres années 1943-1969», qui vient de paraître aux éditions du Signe. Cette BD richement documentée, retrace avec précision les débuts du chanteur, de sa naissance à ses premiers succès.

© Ed. du Signe/Y.Sougey-Fils/F.Lecœuvre

Le best of «Itinéraire d’une légende»

Décliné en plusieurs formats, le best of «Itinéraire d’une légende» (Panthéon/Universal) couvre l’intégralité de la discographie de Johnny Hallyday, des années 1960 jusqu’en 2018. Deux versions sont proposées avec 20 ou 40 titres, incluant un double CD et deux ou quatre vinyles. Les fans peuvent retrouver des morceaux aussi célèbres que «Noir c’est noir», «Gabrielle», «Allumer le feu» ou «Sang pour sang».

Cinq compilations avec des thématiques différentes sont également en vente, lesquelles se composent d’une vingtaine de chansons. Parmi elles, l’édition «Irrésistible» avec, entre autres, «La fille aux cheveux clairs» (1970).

Le «Johnny Symphonique Tour» avec Yvan cassar

Pendant vingt ans, il a accompagné le Taulier sur scène et en studio d’enregistrement. L’arrangeur Yvan Cassar poursuit la tournée du «Johnny Symphonique Tour», où un orchestre symphonique et un chœur accompagnent la voix du rockeur disparu il y a cinq ans. «Il s’agit simplement d’apporter dans ce monde rock’n’roll toute la puissance de la musique classique, mais aussi ses trésors d’intimité et de douceur qui magnifient tout autant cet immense interprète», précise Yvan Cassar.

Le concert «Johnny Hallyday : Bercy 92» au cinéma

Pour commémorer ce triste anniversaire, les cinémas Pathé et Gaumont, ainsi que toutes les salles partenaires de l’événement en France, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg (200, au total), diffuseront le lundi 5 décembre, dès 20h, le mythique concert «Johnny Hallyday : Bercy 92», qui a été remastérisé pour l’occasion.

Il y a trente ans, du 15 septembre au 4 octobre, Johnny Hallyday retrouvait pour la troisième fois la scène de Bercy, à Paris. A l’image de son entrée dans un ascenseur suspendu dans les airs, Johnny Hallyday avait vu les choses en grand pour ce show à la mise en scène spectaculaire, qui avait rassemblé au total 250.000 personnes.

L'album «Fils de personne» de yarol poupaud

Il a été le guitariste de Johnny Hallyday pendant six ans. Six années pendant lesquelles les deux hommes ont vécu de grands moments de complicité.

Pour rendre hommage à son ami, Yarol Poupaud signe l’album «Fils de personne», qui a la particularité de s’intéresser à la période 1960-1970 plutôt méconnue du grand public. On découvre, par exemple, le titre «Rivière… ouvre ton lit».