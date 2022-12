États-Unis : George Clooney et U2 distingués par le Kennedy Center Honors

George Clooney et le groupe de rock irlandais U2 figurent parmi les personnalités qui ont reçu ce dimanche 4 décembre les honneurs du Kennedy Center Honors, le prix culturel le plus prestigieux de Washington, en présence de Joe Biden.

Une très chic récompense. C’est devant un parterre de célébrités et d'officiels que U2 et George Clooney ont, ce dimanche, été distingués aux Kennedy Center Honors, la cérémonie annuelle qui récompense des artistes dont les carrières ont contribué à l’essor de la culture américaine.

La star de la saga «Ocean’s» a été récompensée pour l’ensemble de son œuvre. Pour recevoir cet honneur, George Clooney était accompagné de son épouse, l’avocate Amal Clooney, qu’il a épousée en 2014. «Grandissant dans une petite ville du Kentucky, je n’aurais jamais pu imaginer qu’un jour je serais aux Kennedy Center Honors», a déclaré l'acteur, comme le rapporte ABC News. «Être mentionné auprès de tous ces incroyables artistes est un honneur. C’est une énorme surprise pour toute la famille Clooney», a-t-il ajouté alors que ses parents étaient présents dans la salle.

Son amie de longue date, Julia Roberts, vêtue pour l'occasion d'une robe décorée de photos de George Clooney, l'a qualifié de «meilleure combinaison entre gentleman et playmate». «Non seulement, il est beau et talentueux dans tous les secteurs qu'il a choisis d'aborder, mais il est aussi profondément présent et attentif au monde qui l'entoure», a déclaré l'actrice.

Un petit tacle à Donald Trump

Le chanteur et philantrope Bono et son groupe U2, qui ont vendu 170 millions d'albums dans le monde, ont eux aussi été honorés pour des titres mythiques comme «Sunday Bloody Sunday», «Desire» et «With or without you». C'est Sacha Baron Cohen qui, avec son personnage de Borat, a rendu hommage au groupe irlandais.

«Votre joli peau orange est devenue pâle», a-t-il lancé au président Joe Biden, en prétendant le confondre avec son prédécesseur Donald Trump, déclenchant ausitôt les rires de la première dame Jill Biden. La vice-présidente Kamala Harris et son époux Douglas Emhoff, ont eux aussi assisté à cette prestigieuse soirée que l'ex-président Donald Trump, très peu populaire dans le monde de la culture américaine, avait boudée pendant tout son mandat.

President Biden joined the 2022 Kennedy Center Honorees and their families for a wonderful night celebrating the power of the arts. pic.twitter.com/4t9f4phqB5 — The White House (@WhiteHouse) December 5, 2022

Parmi les autres lauréats de cette année figuraient également «l'Impératrice de la soul», Gladys Knight, 78 ans, qui s'est déclarée «infiniment touchée», la lauréate du prix Pulitzer de musique pour son opéra «Stride», Tania Leon, 79 ans, connue pour ses compositions innovantes et puissantes, ou encore Amy Grant, 62 ans, première star de la musique chrétienne à recevoir cette récompense.