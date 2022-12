Noël 2022 : les meilleurs beaux livres à offrir

Un beau livre fait toujours son effet au pied du sapin. Mais le choix est vaste. Pour vous aider, voici une sélection d’ouvrages à (s')offrir pour Noël.

Le plus montagnard

©Glénat

Des images à couper le souffle. Photographe, cinéaste et alpiniste de renommée mondiale, Jimmy Chin signe un premier et magistral livre qui va faire briller les yeux des amateurs d’alpinisme et d'escalade. Au total, «Jimmy Chin, photographe de l’extrême» (éd. Glénat) rassemble plus de 200 photographies prises pendant plus de vingt ans lors d’expéditions dans le monde entier, de la descente à ski de l’Everest à la traversée sans assistance du plateau Chang Tang au Tibet, en passant par de premières ascensions dans le désert de l’Ennedi au Tchad, ou la terre de la Reine-Maud en Antarctique.

«Jimmy Chin, photographe de l’extrême», Jimmy Chin, éd. Glénat, 320 pages, 45 €.

Le plus rock

©Epa

A l’occasion de l’anniversaire de la mort de Johnny Hallyday, décédé il y a cinq ans, le 5 décembre 2017, plusieurs ouvrages ont fleuri pour rendre hommage au Taulier. Parmi eux, celui du photographe Tony Frank, qui a accompagné le chanteur pendant près de quarante ans, le suivant aussi bien sur scène, dans les coulisses de ses concerts, que lors de ses voyages. Dans ce beau livre paru aux éditions Epa, celui qui a signé la couverture de l'album «Histoire de Melody Nelson» de Serge Gainsbourg, immortalise les grandes périodes de la vie de Johnny Hallyday à travers plus de 600 clichés, culte ou inédits.

«Johnny Hallyday - Les années Tony Frank», Tony Frank, 288 pages, 39,95 €.

Le plus littéraire

©Calmann-Lévy

Ceux qui n’osent pas encore se plonger dans «A la Recherche du temps perdu», œuvre monumentale de Marcel Proust, peuvent se lancer dans «Les plaisirs et les jours» (éd. Calmann-Lévy). Il s’agit du tout premier livre de Marcel Proust, publié dans l’indifférence presque totale en 1896, alors que l’auteur était âgé de 25 ans. Réédité à l’occasion du centenaire de la mort de l’écrivain sous sa forme originelle, ce recueil de portraits et de poèmes en prose porte déjà en germe son style si caractéristique. Préfacé par Anatole France, Prix Nobel de Littérature en 1921, et accompagné des illustrations de Madeleine Lemaire, ce beau livre de 300 pages est idéal pour se familiariser avec l’univers du romancier normand.

«Les plaisirs et les jours», Marcel Proust, éd. Calmann-Lévy, 300 pages, 35 €.

Le plus savoureux

©Phaidon

Sébastien Bras, fils du légendaire chef Michel Bras, est un amoureux de la nature et de son terroir, l’Aubrac. Enrichi d’archives personnelles et de sublimes photographies, «Bras, Le Goût de l'Aubrac» (éd. Phaidon), raconte l'histoire du Suquet, le mythique restaurant de l'Aubrac dont il a repris les rênes, et le parcours fascinant de sa famille, dans laquelle on se transmet le goût du beau et du bon depuis trois générations. Au fil des pages, Sébastien Bras, qui défend une cuisine façonnée par la terre, une cuisine du végétal, dévoile aussi une quarante recettes emblématiques que les fans de fourneaux prendront autant de plaisir à suivre qu’à déguster.

«Bras, Le Goût de l'Aubrac», Sébastien Bras, éd. Phaidon, 272 pages, 49,95 €.

Le plus stylé

©Chêne

Un ouvrage incontournable pour les passionnés de sneakers. Chaussures urbaines inspirées du sport, les sneakers, du verbe «to sneak», qui signifie «se faufiler», sont devenus un véritable accessoire de mode, un objet de consommation de masse, qui transcende le genre, l’âge, et les milieux socio-culturels. Mais comment ces simples paires de baskets sont devenues de véritables objets cultes au 21e siècle ? Dans «1000 sneakers deadstock» (éd. Le Chêne), l’équipe de Larry Deadstock, boutique de référence à Paris, raconte l’histoire moderne de la culture sneakers, des années 2000 à nos jours, à travers une collection de 1000 modèles rares.

«1000 sneakers deadstock», Larry Deadstock, éd. Le Chêne, 544 pages, 59,90 €.