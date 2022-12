«Un jeu sale...» : Harry et Meghan font encore monter la tension d'un cran à Buckingham avec une nouvelle vidéo

La monarchie britannique attend avec appréhension la mise en ligne du documentaire «Harry & Meghan» dans lequel les Sussex, exilés aux Etats-Unis et plus que jamais en froid avec les membres de la famille royale, promettent de faire de fracassantes révélations.

Documentaire ou déclaration de guerre ? «Personne ne connaît toute l'histoire. Nous connaissons toute l'histoire», lance Harry, dramatique, dans une vidéo publiée ce lundi 5 décembre par Netflix, annonçant la sortie le 8 décembre des trois premiers épisodes de «Harry & Meghan», série documentaire dont les trois épisodes suivants seront dévoilés une semaine plus tard.

Trois mois jour pour jour après le décès d'Elizabeth II, elle promet notamment de revenir sur les accusations de racisme, et la souffrance de Meghan à l'origine du départ des Sussex pour les Etats-Unis en 2020.

Dans le nouvel extrait (un premier avait déjà mis le feu aux poudres quelques jours plus tôt), on voit notamment Meghan Markle en pleurs et Harry reconnaître craindre le pire pour son épouse, comparant la situation à celle vécue par sa mère, Lady Diana.

«C'est dur d'y repenser et de se demander ce qu'il s'est passé», dit Harry, 38 ans, qui dénonce «un jeu sale» de «fuites» mais aussi des «histoires inventées» sorties dans la presse, et déplore «la douleur et la souffrance des femmes qui se marient au sein de l'institution», tandis que défilent des images de sa mère Diana, tuée dans un accident de voiture en 1997 alors qu'elle était poursuivie par des paparazzis.

Kate et William directement visés

«J'étais terrorisé, je ne voulais pas que l'histoire se répète», ajoute-t-il. «Il y avait une guerre contre Meghan, pour répondre aux agendas d'autres personnes», y affirme aussi une avocate proche du couple. «Il s'agit de haine, il s'agit de race», ajoute un ami.

Selon un expert interrogé par le Daily Mail, les époux Sussex viseraient également directement William et Kate Middleton dans cette nouvelle bande-annonce.

Pour Richard Eden, expert royal interrogé par le Daily Mail, elle est même une véritable «déclaration de guerre contre la famille royale». «Jenny Afia, leur avocate d'une grande influence, a même utilisé le mot guerre, c'est clair que c'est ce qu'ils visent», explique-t-il.

«J'ai l'impression que cet extrait concerne les trois premiers épisodes, qui vont être mis en ligne ce jeudi, et je sens qu'ils en gardent beaucoup sous le pied pour les trois de la semaine suivante. Je crains ce qu'ils contiennent».

Charles III prévoirait une réunion de crise en compagnie de William et Kate pour préparer une riposte, depuis la diffusion jeudi dernier de la première bande-annonce. Une vidéo sortie au moment où le prince William et son épouse Kate se trouvaient alors aux États-Unis, avec pour mission de redorer la Couronne, ternie ces dernières années par de nombreuses polémiques, celles des accusations de racisme sur Meghan notamment, mais aussi des accusations de viols pesant sur Andrew.

Après ce documentaire, la famille royale n’en aura pas fini avec les polémiques. Car le 10 janvier, le prince Harry sortira ses mémoires, intitulées «Le Suppléant», un livre à «l’honnêteté brute et sans fard», qui promet lui aussi de sentir la poudre.