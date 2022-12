«Les bonnes étoiles» : pourquoi faut-il aller voir le nouveau film de Hirokazu Kore-eda ?

Trois ans après «La vérité», avec Catherine Deneuve et Juliette Binoche, le réalisateur japonais Hirokazu Kore-eda revient ce mercredi au cinéma avec «Les bonnes étoiles». Un drame poignant sur l’adoption, tourné en Corée du Sud.

L'abandon, la filiation et la transmission restent des thèmes fondateurs dans la filmographie du cinéaste Hirokazu Kore-eda. Palme d’or au Festival de Cannes en 2018 avec «Une affaire de famille», le Japonais, auteur par ailleurs de «La vérité», «Tel père, tel fils» ou «Nobody knows», s’intéresse de nouveau aux liens familiaux - qu’ils soient du sang ou du cœur - dans «Les bonnes étoiles», en salles ce mercredi 7 décembre.

Le long-métrage s’ouvre sur une scène très forte, celle d’une jeune femme qui, un soir froid et pluvieux, choisit d’abandonner son nouveau-né dans une «boîte à bébés» (des boîtes qui existent réellement au Japon et en Corée du Sud, ndlr). Deux trafiquants - dont l’un est joué par l’immense acteur Song Kang-ho - récupèrent le nourrisson et tentent de le revendre contre une importante somme d’argent.

Mais la mère réapparaît, et rien ne se passe comme prévu pour ces hommes surendettés qui, sans le savoir, sont poursuivis par la police. Tous ces êtres à la dérive qui, derrière ce délit, espèrent malgré tout trouver des parents aimants à cet enfant, se retrouvent embarqués dans un road-movie à bord d’une camionnette décrépie, qui les emmènera de Busan à Séoul.

De l'empathie pour des personnages attachants

S’il pourrait pointer du doigt leurs actes répréhensibles et leur manque de morale, le spectateur ressent au contraire de l’empathie pour ces personnages. Chacun cherche en effet à s’extirper de sa propre condition sociale et de la misère dans lequel il est plongé, pour se recréer une famille où l’amour l’emportera sur tout.

Pour cette œuvre délicate d’une grande poésie et portée par une sublime bande-originale, Kore-eda s’est entouré de comédiens asiatiques renommés. Outre Song Kang-ho, qui a reçu en mai dernier le prix d'interprétation masculine sur la Croisette pour son rôle d'apprenti père de famille - rôle qu'il avait déjà tenu dans le succès mondial «Parasite» de Bong Joon-ho -, on retrouve également au casting Gang Dong-won («Peninsula»), Bae Doo-na («Cloud Atlas», «Sense 8») ou encore Lee Ji-eun, plus connue sous le pseudonyme IU, la chanteuse de K-pop.