Céline Dion : en larmes, la star s’adresse à ses fans et annule une fois encore sa tournée européenne (Vidéo)

Apparue très émue sur Instagram, Céline Dion annule une fois de plus sa tournée européenne en février, et donne de tristes détails sur la maladie rare qui la touche.

La star est toujours souffrante. Céline Dion a pris la parole sur son compte Instagram pour annoncer qu’elle ne pourrait pas assurer les dates de sa tournée européenne, prévue en février. «J’éprouve des problèmes de santé depuis longtemps et ce n’est pas facile pour moi d’y faire face. Ça m’attriste énormément de devoir vous dire que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février», a expliqué l’artiste, avant de donner de tristes nouvelles de sa santé.

Cette dernière ne s’améliore pas et contraint également l'artiste à reporter ses dates du printemps 2023 à 2024, et d'annuler ses concerts prévus l'été prochain.

Des difficultés à marcher et à chanter

La star de 54 ans est ainsi revenue précisément sur le trouble neurologique auquel elle doit faire face depuis maintenant des mois, donnant des détails sur ce qu’elle traverse. «Récemment j’ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare appelé en anglais le Stiff Person Syndrom (le syndrome de l’homme raide), qui atteint environ une personne sur un million», a expliqué l’artiste. «On ne sait pas encore tout de cette maladie rare mais on sait maintenant que c’est la cause des spasmes musculaires dont je souffre. Malheureusement, ces spasmes affectent ma vie de tous les jours à plusieurs niveaux», précise la star, avant d’expliquer en larmes avoir «parfois beaucoup de difficultés à marcher», et «ne pas toujours pouvoir utiliser ses cordes vocales pour chanter comme elle le souhaiterait».

Malgré tout, elle continue de se battre et précise s’entraîner quotidiennement. «J’ai à mes côtés une excellente équipe de médecins qui me traite pour que j’aille mieux», poursuit Céline Dion, insistant sur le soutien que lui apportent ses enfants. «Je m’entraîne tous les jours avec mon thérapeute en médecine sportive pour regagner de la force et de l’endurance, pour me permettre de performer à nouveau, mais je dois admettre que c’est un combat continuel», souligne-t-elle, avant de rappeler à quel point la musique est toute sa vie. «Chanter, c’est ce que j’ai fait toute ma vie, et pour moi ne plus être capable de le faire est inimaginable (…) mais présentement, je ne suis pas en état de le faire».

«Pour vous retrouver je n’ai pas d’autre choix que de me concentrer sur ma santé, et j’ai bon espoir d’être sur la bonne voie», conclut-elle avant de remercier son public pour tous les messages d’encouragement qu’elle reçoit et de leur témoigner, visiblement très affectée, son amour.