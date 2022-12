Comédie musicale : «Bernadette de Lourdes» arrive à Paris en septembre 2023

Après avoir rencontré un immense succès à Lourdes, la comédie musicale «Bernadette de Lourdes», co-produite par Gad Elmaleh, s’installera au Dôme de Paris dès la fin septembre 2023 pour cinq représentations, avant une tournée dans toute la France. La billetterie ouvrira ce jeudi 15 décembre.

De Lourdes à Paris. Déjà salué par plus de 150.000 spectateurs à Lourdes depuis sa création en 2019, le musical «Bernadette de Lourdes» entamera l’année prochaine une grande tournée à travers l'Hexagone. Le coup d’envoi sera donné au Dôme de Paris du 21 au 24 septembre prochain, avec à la clef un spectacle en costumes, interprété par une vingtaine de comédiens-chanteurs dans des décors impressionnants, retraçant la vie de Bernadette Soubirous.

Ce récit porté par une quinzaine de chansons signées Lionel Florence et Patrice Guirao, duo ayant participé au succès des «Dix Commandements», «Le Roi Soleil» ou encore «Cléopâtre», dévoile sur scène le parcours d'une jeune fille, entre apparitions, qu'en-dira-t-on ou jugement, et dont la vie se trouve bouleversée en 1858, alors qu'elle affirme à l'âge de 14 ans avoir été témoin d'apparitions de la Vierge Marie dans la grotte de Massabielle, à Lourdes. Un rôle campé par la jeune Eyma, 17 ans, révélée en 2015 dans The Voice Kids, qui se prépare donc à partir sur les routes de France.

Plus de 40 dates programmées

Outre les cinq dates parisiennes, le spectacle, dont la musique a été composée par Grégoire, disque de Diamant pour son album «Toi+Moi», et la mise en scène et les dialogues signés Serge Denoncourt (Cirque du Soleil, Eros Ramazzotti, Arturo Brachetti) se produira du 25 novembre 2023 au 16 juin 2024 à travers l'Hexagone, pour 42 dates au total. Il passera notamment par Lille, Poitiers, Toulouse et Strasbourg fin 2023.

Une tournée des Zénith et salles d'envergure qui se poursuivra en 2024, faisant escale entre autres à Rouen, Nice, Bordeaux, Lyon, Marseille ou encore Montpellier. La billetterie pour la tournée 2023 ouvrira ce jeudi 15 décembre à 15h. Les billets pour 2024 seront mis en vente avant Noël.