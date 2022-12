Comédie musicale : la magie de «42nd Street» enchante les planches du Châtelet pour les fêtes

La comédie musicale «42nd Street» a opéré son retour au théâtre du Châtelet. Ce grand classique de Broadway, créé en 1980 et remonté au Châtelet en 2016 dans une nouvelle production, est repris jusqu'au 15 janvier. Il fait sensation.

Un spectacle époustouflant. De son lever de rideau devenu culte, ne dévoilant que les jambes des danseurs frappant le sol de leurs claquettes, aux grands numéros de troupe enchanteurs réunissant les 47 danseurs-chanteurs dans des décors et costumes flamboyants, «42nd Street» est de ces spectacles que l'on n'oublie pas.

Créé en 1980, d'après le roman éponyme de Bradford Ropes sorti en 1932, et le film porté à l’écran l’année suivante, il plonge avec maestria dans les coulisses de la création d'une comédie musicale à Broadway, dans les années 1930 à New York. Des auditions au soir de la première en passant par les répétitions et les aléas de la vie d'une troupe, on y suit les aventures de la jeune Peggy Sawyers, lumieuse Emily Langhman, venue passer un casting pour jouer dans le nouveau show de Julian March, metteur en scène de renom campé par le charismatique Alex Hanson.

un ballet de claquettes millimétré

© Thomas Amouroux

Au fil d'une quinzaine de tableaux tous plus grandioses les uns que les autres, se dévoile alors sur les planches la vie d'une troupe en pleine effervescence, bien décidée, dans cette Amérique frappée par la récession, à émerveiller les spectateurs. C'est assurément ce que ressentira le public du Châtelet durant plus de 2 h.

Avec ses chorégraphies millimétrées signées Stephen Mear et interprétées par des artistes au diapason, ce ballet de claquettes est aussi hypnotique qu'entraînant. Ce n'est pas pour rien que «42nd Street» est devenu une référence en la matière. Des scènes de danse rythmées par les cliquetis impressionnants, accompagnées de grands tours de chant éblouissants, sur une mise en scène débordante d'énergie, où chaque interprète excelle.

Rachel Stanley est irrésistible en diva fantasque. Annette McLaughlin fait sensation dans le rôle de Maggie Stones, et Jack North fait son effet en ténor séducteur. De leurs côtés, Emily Langhman et Alex Hanson sont tout simplement réjouissants dans ce grand show qui participe à la légende de Broadway, et où la magie opère incontestablement.

«42nd Street», jusqu'au 15 janvier, Théâtre du Châtelet, Paris.