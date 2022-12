BTS : voici pourquoi le groupe de K-pop ne se reformera qu'en 2025

Le chanteur Jin, du groupe de K-Pop BTS, a commencé le 13 décembre son service militaire, d’une durée d'au moins 18 mois. C'est la fin d’une ère pour le groupe sud-coréen, qui espère se produire de nouveau au complet en 2025, quand les six autres membres auront eux aussi rempli leurs obligations.

Les fans pleurent «la fin temporaire» des BTS. Ce mardi 13 décembre, Jin, le membre le plus âgé du groupe (30 ans), s’est enrôlé dans l’armée pour un service militaire obligatoire d’au moins 18 mois. Une obligation à laquelle les six autres membres du célèbre groupe sud-coréen de K-Pop vont devoir se plier. Pour l’heure, les dates de leurs passages sous les drapeaux respectifs n’ont pas été annoncés, mais la maison de disque a fait savoir que le groupe pourrait être de nouveau au complet en… 2025.

Une obligation pour tous les hommes

En Corée du Sud, tout homme valide doit s'enrôler pour le service militaire avant l'âge de 28 ans, et servir pendant 18 à 21 mois sous peine d'emprisonnement. Certaines exceptions ont été faites pour les hommes qui ont servi leur nation d'une autre manière, comme des athlètes de haut niveau ou des musiciens classiques. Et BTS avait déjà bénéficié d'une révision du texte de loi, qui repoussait l'âge limite d'enrôlement de 28 à 30 ans pour certaines personnalités.

Le gouvernement sud-coréen avait aussi débattu de la question de savoir si les membres des BTS devaient aller servir dans l'armée, tant ils ont eu un impact significatif sur la diffusion de la culture coréenne, et contribué à l'économie globale du pays. Mais il avait finalement été décidé que les sept membres du groupe devraient servir comme prévu. Jin, né le 4 décembre 1992, est logiquement le premier à s'y plier.

Comme lui, chaque membre pourra/devra s'inscrire avant son 30e anniversaire. Et le temps presse. Suga, né le 9 mars 1993, devra quoiqu’il arrive rejoindre l’armée d'ici à 2023 ; J-Hope, né le 18 mars 1994, d'ici à 2024 ; RM, né le 12 décembre 2024, d'ici à 2024 également ; Jimin, né le 13 décembre 1995, d'ici à 2025, tout comme V, né le 29 décembre 1995 ; enfin Jung Kook, né le 1er septembre 1997, d'ici à 2027.

Une question de gros sous

Si certains des membres pourraient attendre encore un moment, les enjeux économiques sont tels que le groupe aurait peut-être tout intérêt à accélérer le mouvement et à devancer l'appel pour les plus jeunes, car le doute plane quant à l'avenir du fleuron de la K-pop. Malgré son incroyable popularité, il pourrait ne pas survivre à un hiatus trop long.

«Pour l'industrie de la K-pop, la retraite de BTS va être un gros problème», explique à l'AFP le professeur de communication à l'université Kyung Hee, Lee Taek-gwang. «Pendant leur absence, ils pourraient perdre l'intérêt du public et la baisse de leur popularité nuira à leurs affaires. Ce ne sera pas facile pour le boys band de se réunir après leur enrôlement», a-t-il ajouté.

Après Jin, «d'autres membres du groupe prévoient d'effectuer leur service militaire en fonction de leurs propres projets individuels», était-il écrit dans un communiqué publié en octobre par la maison de disque. La société avait ajouté : «Les membres de BTS sont impatients de se réunir à nouveau en tant que groupe vers 2025, suite à leur engagement de service».

Les fans en pleurs devant la caserne de Jin

Jin a ce lundi posté une photo de lui dévoilant sa nouvelle (très courte) coupe de cheveux militaire sur le réseau social sud-coréen WeVerse, avec en légende : «C'est plus mignon que je ne l'imaginais !»

De son nom complet Kim Seok-jin, il effectuera ses classes pendant cinq semaines avant d'intégrer son unité définitive. Les médias affirment qu'il sera affecté «en première ligne», c'est-à-dire près de la frontière avec la Corée du Nord.

Des centaines de journalistes et de fans de BTS se sont déjà massés, mardi, à l'entrée du camp d'entraînement de Yeoncheon, non loin de la frontière, à 40 km au nord de Séoul. Un convoi de véhicules, dont l'un transportait vraisemblablement la star, a franchi le portail du camp, surmonté d'un écriteau le vantant comme «un vivier de soldats de combat de première classe».

«Nous avons des sentiments mitigés aujourd'hui parce que d'un côté, c'est normal qu'il soit incorporé, parce que c'est une obligation de toute façon pour tout Coréen», déclarait Véronique, une fan de 32 ans originaire d'Indonésie. «Mais d'un autre côté, nous ne pourrons pas le voir pendant au moins 18 mois... Je suis heureuse mais aussi triste, et fière, quelque chose comme ça».

Jung Yeon-je / AFP

L'inquiétude est d'autant plus grande que Jin intègre l'armée au moment où les relations intercoréennes sont extrêmement tendues, après une série record d'essais d'armements de Pyongyang. Le label de BTS, Big Hit Music, avait demandé aux fans de Jin de ne pas se rendre à la cérémonie d'incorporation du chanteur, qui est réservée aux familles.

BTS a été formé en 2013 et a conquis le cœur de millions de personnes avec leur fanbase affectueusement appelée ARMY, qui signifie Adorable Representative MC of Youth. Les réalisations du groupe K-pop les ont catapultés au sommet des Billboard Charts, deux nominations aux Grammy et plusieurs victoires aux American Music Awards et aux MTV Video Music Awards en prime. Ils ont également été nommés TIME's Entertainer of the Year 2020. En 2022, BTS a sorti un album d'anthologie de leur carrière de près de dix ans appelé Proof. Le single de l'album, «Yet to Come», promet qu'il y aura d'autres choses incroyables à venir pour BTS. Les fans n'ont plus qu'à s'armer de patience.