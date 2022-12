Festival de la BD d’Angoulême 2023 : l’exposition polémique en hommage à Bastien Vivès annulée après des menaces sur l’auteur

L’exposition en hommage au dessinateur Bastien Vivès, prévue lors du prochain festival de BD d’Angoulême, fin janvier 2023, a été annulée, ont annoncé ce mercredi les organisateurs. En cause, des menaces reçues par l'auteur, dont certaines œuvres font polémique.

Le festival d’Angoulême a pris la décision d’annuler l’exposition «Dans les yeux de Bastien Vivès», alors que des menaces physiques ont été proférées à l'encontre de l'auteur français de BD de 38 ans, dont certains albums font actuellement polémique, car ils mêlent des scènes pornographiques et des personnages mineurs. Cette exposition devait se tenir à la fin du mois de janvier prochain, lors de la 50e édition du festival d'Angoulême.

«Il n'est dès lors pas possible pour l'événement d'envisager que sa programmation puisse faire peser de tels risques sur un auteur et, potentiellement, dans quelques semaines, sur ses festivaliers», a fait savoir le festival dans un communiqué.

Une exposition qui fait polémique depuis plusieurs jours

Ces menaces interviennent alors même que l’exposition, à venir, a déjà créé la polémique ces derniers jours. Une pétition en ligne dénonçant «la banalisation et l’apologie de l’inceste et de la pédocriminalité», et exigeant la déprogrammation de l'exposition, avait été lancée. Ce mercredi, elle avait récolté 100.000 signatures.

Jusqu’à présent, le festival d’Angoulême n’avait pas envisagé d’annuler ce rendez-vous. Cependant, d'après le communiqué partagé par la direction du plus grand festival de BD en Europe, «des faits nouveaux ont radicalement changé la nature de cette situation», a noté le festival, précisant par ailleurs avoir constaté «des intimidations» à l'encontre de membres de son équipe.

Evoquant les travaux du dessinateur, le festival a par ailleurs expliqué considérer «que l'œuvre de Bastien Vivès, dans son ensemble, relève de la liberté d'expression et qu'il revient à la loi de tracer les frontières dans ce domaine et à la justice de les faire respecter». Il a également rappelé que plusieurs projets d’adaptation de l’œuvre du dessinateur, que ce soit au cinéma ou en série d’animation étaient en cours, précisant qu’à sa connaissance l’auteur ne faisait l’objet d’aucune plainte.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - À PROPOS DE LA SITUATION RELATIVE À L'AUTEUR BASTIEN VIVÈS pic.twitter.com/EUVinkylDR — Festival d'Angoulême (@bdangouleme) December 14, 2022

A 38 ans, Bastien Vivès, dessinateur reconnu du monde la BD est l’auteur de nombreux ouvrages dans des registres variés, à l’instar de romans graphiques sophistiqués («Une soeur», «Polina»), de «mangas à la française» (série «Lastman»), mais aussi de BD pornographiques avec des personnages mineurs («Petit Paul»).

Par le passé, il a également été vivement critiqué, après des attaques virulentes dans des commentaires en ligne contre la dessinatrice féministe Emma.