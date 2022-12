«Astérix et Obélix» : Guillaume Canet, Marion Cotillard, Zlatan... Les stars du film dévoilent leurs affiches sur Instagram

De nouvelles affiches du très attendu «Astérix et Obélix : l'Empire du milieu», mettant en scène le casting cinq étoiles de ce nouveau volet réalisé par Guillaume Canet, ont été dévoilées ce jeudi.

En attendant la sortie, le 1er février prochain, des nouvelles aventures du célèbre Gaulois d'après un scénario inédit, les acteurs ont partagé sur leur compte officiel les affiches correspondant à leurs personnages.

De nouvelles images mettant donc en scène Guillaume Canet avec la moustache d'Astérix, Gilles Lellouche et le bidon d'Obélix, ou encore Marion Cotillard dans la robe de Cléopâtre. Zlatan Ibrahimovic, Angèle, Vincent Cassel ou encore Audrey Lamy n'ont pas non plus manqué de dévoiler la leur dans les rôles respectifs d'Antivirus, Falbala, César et Bonemine.

De quoi faire patienter le public avant de découvrir ce nouveau volet à très gros budget - 65 millions d'euros - dans lequel les deux Gaulois viendront en aide à la princesse Fu-Yi, afin de délivrer sa mère, l'impératrice de Chine.