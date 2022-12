Henry Cavill : débarqué, l'acteur ne campera plus Superman

Après avoir confirmé son retour dans le costume de Superman en octobre dernier, l’acteur Henry Cavill n’incarnera finalement plus le superhéros à la cape rouge. Cette décision a été prise par le nouveau duo James Gunn et Peter Safran à la tête de DC Studio depuis deux mois, a fait savoir l’acteur de 39 ans sur ses réseaux.

Une page se tourne pour Henry Cavill. L’acteur a annoncé sur ses réseaux qu’il ne reviendrait finalement pas dans la peau de Superman. Un choix qui ne lui appartient pas, a fait savoir l’acteur dans un long message posté sur fond noir, sur Instagram.

«Je viens de sortir d’une réunion avec James Gunn et Peter Safran, et c’est une triste nouvelle. Finalement, je ne reviendrai pas en tant que Superman», a expliqué l’acteur, avant de donner quelques explications alors même qu’en octobre dernier, il avait confirmé sur les réseaux reprendre son rôle, «à la demande du studio», note-t-il. Mais c’était avant l’embauche de James Gunn et Peter Safran à la tête de DC Studio.

philosophe, IL PASSE LE RELAIS

Après avoir campé le rôle de Clark Kent à cinq reprises depuis «Man of Steel» en 2013, suivi notamment en 2016 de «Batman VS Superman : l'aube de la justice» et jusqu'à cette année à l'occasion d'une brève apparition dans «Black Adam», l’acteur aborde cette décision avec philosophie. «Ce n’est pas la nouvelle la plus facile, mais c’est la vie. La relève de la garde est quelque chose qui arrive. Je respecte cela», a-t-il souligné. «Mon tour de porter la cape est passé, mais ce que Superman représente ne passera jamais. Ça a été un voyage amusant avec vous tous», a conclu la star.

Que nous réserve-t-il dès lors pour la suite ? Alors que l’acteur a récemment annoncé qu’il ne reviendrait pas non plus dans la nouvelle saison de «The Witcher», son emploi du temps semble grandement s’alléger. De quoi rouvrir les discussions autour de sa participation à la franchise James Bond. Comme Tom Hardy et Idris Elba, Henry Cavill figure en effet parmi les favoris pour succéder à Daniel Craig.