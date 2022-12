Starmania : la comédie musicale joue les prolongations à Paris, les billets mis en vente dès ce jeudi

Après un triomphe à Paris avec 300.000 spectateurs, «Starmania» sera de retour dans la capitale à partir du 14 novembre 2023, à la Seine Musicale. Les billets sont disponibles dès ce jeudi.

En raison de la crise sanitaire, il aura fallu patienter près de deux ans avant que «Starmania» ne soit présenté à la Seine Musicale, à Paris. Mais le résultat est à la hauteur des espérances, à en croire les quelque 300.000 spectateurs déjà venus découvrir la version 2022 de l’opéra-rock de Michel Berger et Luc Plamondon, depuis la première en novembre dernier.

Après une première saison couronnée de succès, la comédie musicale reviendra dans la même salle parisienne dès le 14 novembre 2023, pour trois mois de représentations supplémentaires. La billetterie est ouverte depuis ce jeudi 15 décembre, et il est fortement recommandé de réserver le plus tôt possible, tant les places s’écoulent rapidement.

Thomas Jolly signe la mise en scène de ce show. (© Anthony Dorfmann)

La mise en scène de ce spectacle culte créé en 1979, avec à l'époque dans les rôles-titres Daniel Balavoine, France Gall et Fabienne Thibeault, a été confiée à Thomas Jolly, qui assurera par ailleurs la direction artistique des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.

Son travail ainsi que celui du chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui, du directeur musical Victor Le Masne et de Nicolas Ghesquière, qui signe les costumes, ont été unanimement salués par la critique.

Le spectacle partira en tournée à partir du 10 février et jusqu’au 18 juin 2023. La troupe sera notamment de passage à Bordeaux du 20 mars au 2 avril, à Lyon du 19 au 23 avril, et à Lille du 18 au 21 mai. Des dates à Bruxelles (Belgique) et à Genève (Suisse) sont également programmées. Une belle occasion de reprendre tous en chœur «Quand on arrive en ville», «Besoin d’amour» ou «Le monde est stone».