César 2023 : le réalisateur américain David Fincher recevra un César d'honneur

A 60 ans, David Fincher est l’un des réalisateurs et des producteurs les plus talentueux de sa génération. L’Académie des César a annoncé vendredi que l’Américain recevra un César d’honneur à l’occasion de la 48e cérémonie, qui aura lieu le 24 février 2023, à l’Olympia.

«David Fincher fait partie de ces rares réalisateurs dont l’entière filmographie est devenue emblématique au fil des ans. Technicien hors pair, véritable visionnaire, son cinéma est hypnotique, cérébral, une source d’inspiration pour d’innombrables artistes», a déclaré l’Académie.

Elle ajoute : «Il nous choque avec ‘Seven’, nous tient en haleine avec ‘The Game’ et nous bouscule encore avec ‘Fight Club’. Avec ‘Zodiac’, ‘The Social Network’, ‘Gone Girl’, son plus grand succès au cinéma, ou encore ‘Mank’, il casse ses codes habituels et reçoit les éloges de la presse internationale».

Celui qui travaille actuellement sur son prochain long-métrage, qui devrait être un thriller intitulé «The Killer», a également brillé à la télévision en produisant des séries aussi célèbres que «House of Cards» ou «Mindhunter».

