Cinéma : l'Académie des Lumières a dévoilé ses nominations

La presse internationale vient ce jeudi de dévoiler ses nominations pour la 28e Cérémonie des Lumières, attendue le 16 janvier à Paris, au Forum des images. Le thriller «La nuit du 12», signé Dominik Moll, est le plus cité.

L’Académie des Lumières, un peu à l’instar des «Golden Globes» aux Etats-Unis, témoigne du choix et des goûts des correspondants en France de la presse internationale, originaires de 36 pays. Les récompenses seront attribuées le 16 janvier 2023 à 20h, à Paris, au Forum des images.

Avec six nominations, «La nuit du 12», de Dominik Moll, devance «Pacifiction» d’Albert Serra (cinq nominations), très remarqué à Cannes et qui devrait valoir à Benoît Magimel une nouvelle nomination aux prochains César. «Saint Omer», d’Alice Diop et «Les enfants des autres», de Rebecca Zlotowski (quatre nominations chacun) prennent la suite, dans les catégories principales. Ces quatre longs-métrages seront en lice pour le «Lumière du meilleur film» avec «Revoir Paris», d’Alice Winocour.

Quatre nominations ont été récoltées également par l’irrésistible comédie de Louis Garrel, «L’innocent», et trois pour «Vortex», de Gaspar Noé. L’Académie des Lumières remettra ainsi 13 prix (film, mise en scène, actrice, acteur, révélation féminine, révélation masculine, premier film, animation, documentaire, coproduction internationale, image et musique).

Les heureux lauréats recevront en direct un Lumière, un trophée créé par la Monnaie de Paris et signé Joaquín Jiménez.

Les principales nominations 2023 :

MEILLEUR FILM

«Les enfants des autres», de Rebecca Zlotowski

«La nuit du 12», de Dominik Moll

«Pacifiction - Tourment sur les îles», d'Albert Serra

«Revoir Paris», d'Alice Winocour

«Saint Omer», d'Alice Diop

MEILLEURE ACTRICE

Juliette Binoche pour «Ouistreham» d'Emmanuel Carrère

Laure Calamy pour «A plein temps», d’Éric Gravel

Virginie Efira pour «Les enfants des autres», de Rebecca Zlotowski

Françoise Lebrun pour «Vortex», de Gaspar Noé

Noémie Merlant pour «L'innocent», de Louis Garrel

MEILLEUR ACTEUR

Bastien Bouillon pour «La nuit du 12», de Dominik Moll

Louis Garrel pour «L’Innocent», de Louis Garrel

Vincent Macaigne pour «Chronique d'une liaison passagère», d'Emmanuel Mouret

Benoît Magimel pour «Pacifiction - Tourment sur les îles», d'Albert Serra

Denis Ménochet pour «As Bestas», de Rodrigo Sorogoyen