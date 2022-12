Coupe du monde 2022 : Bernard Minet remixe «Olive et Tom» pour soutenir les Bleus

Si l’équipe de France a adopté le tube de Gala «Freed from Desire» pour fêter ses victoires lors du mondial de football - dont elle disputera la finale ce dimanche 18 décembre - le chanteur Bernard Minet espère bien que sa nouvelle version du générique d’Olive et Tom, qu’il vient d’enregistrer, portera chance aux Bleus.

Les fans de foot trentenaires et plus vont être ravis. Le chanteur Bernard Minet, bien connus de ceux qui ont grandi en regardant Le Club Dorothée, a décidé d’enregistrer une nouvelle version du générique du dessin-animé Olive et Tom, dans laquelle il encourage l’équipe de France, qui doit jouer la finale de la Coupe du Monde ce dimanche 17 décembre.

L’interprète de «Bioman» ou de «Juliette je t’aime», qui s’est récemment reconverti dans le metal, a repris l’air de l’anime pour chanter dessus : «Allez la France, on est toujours ensemble / Grizou-Kylian, duo phénoménal / Hugo-Olivier, ils sont venus pour gagner !»

Après Gilbert Montagné qui reprenait son tube «Les Sunlight des tropiques», en hymne à la gloire de Kylian Mbappé il y a quelques jours, les artistes sont nombreux à vouloir surfer sur la vague du succès des Bleus.

Il faut dire que les enjeux économiques sont énormes, tant les titres peuvent connaître, ou connaître de nouveau comme c’est le cas en ce moment pour Gala, un succès phénoménal.

Deux succès mêlés

Le célèbre «Freed from desire» de la chanteuse italienne, repris à tue-tête par les joueurs dans les vestiaires, est littéralement devenu l’hymne des tricolores pendant le mondial, et fait depuis un carton sur les sites de streaming. En quelques jours, la chanson sortie en 1996 est notamment devenue, ce vendredi, deuxième titre le plus écouté sur Deezer.

Comme les deux autres hymnes des Bleus, à savoir «I Will Survive», de Gloria Gaynor, et «Ramenez la coupe à la maison», de Vegedream, qui voient leurs écoutes grimper de + 130 % et + 210 % ces derniers jours, «Freed from desire» cumule à l’heure où nous écrivons ces lignes plus de 803.000 streams en France, avec une croissance exponentielle depuis le début de la Coupe du monde : + 96 % en trois semaines, et + 42 % ces sept derniers jours, relève Le Parisien.

Bernard Minet va-t-il entrer dans le game ? Une victoire dimanche de l’équipe de France lui ferait sûrement une passe décisive.