Littérature : quels sont les livres préférés des Français ?

Le résultat d'une consultation dévoilé ce jeudi 15 décembre à la télévision a permis d'établir un classement des «25 livres favoris des Français».

Pas de Cyrano ni de 1984 sur la première marche. C'est un roman de l'autrice Virginie Grimaldi qui a été élu «livre favori des Français», à la suite d'une grande consultation lancée par la chaîne de télévision France 2, et portée par le Centre national du livre dont les résultats ont été annoncés ce jeudi 15 décembre.

Paru en 2018 aux éditions Fayard, «Il est grand temps de rallumer les étoiles», est donc l'ouvrage qui a recueilli le plus de suffrages de la part des quelque 100.000 internautes ayant participé au sondage.

Le récit suit une mère célibataire et ses deux filles adolescentes partant en road trip en camping-car en direction de la Suède, la Norvège et la Finlande. Un roman feel good comme Virginie Grimaldi, 45 ans, sait si bien les faire, elle qui a occupé en 2020 et 2021 la place de numéro deux des ventes de livres en France, avec plus de 800.000 exemplaires annuels selon le cabinet GfK, derrière l'indétrônable Guillaume Musso.

Dans la suite du classement des «livres favoris des Français», les séries de mangas ont été plebiscitées. «One Piece» est arrivé deuxième, «Dragon Ball» neuvième et «Berserk» dixième.

Le premier tome de la saga «Harry Potter» de J.K. Rowling est arrivé troisième, devant les grands classsiques que sont «Le Petit Prince» d'Antoine de Saint-Exupéry (quatrième), «Les Misérables» de Victor Hugo (cinquième), «Le Seigneur des anneaux» de J.R.R. Tolkien (sixième), et «Le Comte de Monte-Cristo» d'Alexandre Dumas (septième).

Le classement complet

1. Il est grand temps de rallumer les étoiles, Virginie Grimaldi, 2019



2. One Piece, Eiichiro Oda, 1997



3. Harry Potter, J.K. Rowling, 1997



4. Le Petit Prince. Antoine de Saint-Exupéry, 1943



5. Les misérables, Victor Hugo, 1862



6. Le seigneur des anneaux, J.R.R. Tolkien, 1954



7. Le Comte de Montecristo, Alexandre Dumas, 1844



8. Tout le bleu du ciel, Mélissa da Costa, 2019



9. Dragon Ball, Akira Toriyama, 1984



10. Berserk, Kentaro Miura, 1989



11. Kilomètre zéro, Maud Ankaoua, 2017



12. L’étranger, Albert Camus, 1942



13. Changer l’eau des fleurs, Valérie Perrin, 2018



14. 1984, Georges Orwell, 1949



15. Les gens heureux lisent et boivent du café, Agnès Martin-Lugand, 2012



16. Le parfum, Patrick Süskind, 1985



17. Hunger Games, Suzanne Collins, 2008



18. L’attaque des titans, Hajime Isayama, 2009



19. Orgueil et préjugés, Jane Austen, 1813



20. La vérité sur l’affaire Harry Québert, Joël Dicker, 2012



21. Au bonheur des dames, Emile Zola, 1883



22. L’écume des jours, Boris Vian, 1947



23. Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand, 1897



24. Les hauts de Hurlevent, Emilie Brontë, 1847



25. Les piliers de la terre, Ken Follett, 1989.

A noter qu'un classement des livres favoris des Anglais réalisé en 2003 par la BBC avait hissé en première place «Le Seigneur des anneaux». Aux États-Unis, sur PBS en 2018, les lecteurs avaient quant à eux montré leur affection pour «Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur», signé Harper Lee.